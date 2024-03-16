TikTok在美國用戶約1.7億　收入達160億美元

路透社引述英國《金融時報》報道，中國字節跳動旗下的TikTok在美國2023年的收入約為160億美元，數字突顯字節跳動在美國的營運規模。



在TikTok爆炸式增長的推動下，字節跳動2023年的收入將達到1200億美元，同比增長約40%，中國佔該公司銷售額的很大一部份。 在美國，約有1.7億美國人正在使用。

與此同時，美國眾議院3月13日表決通過法案，限期字節跳動6個月內從TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店上架TikTok。法案仍待聯邦參議院表決通過，再送交總統拜登簽署。

失去美國市場恐對TikTok全球業務產生廣泛影響，美國網紅和名流如果退出平台，將削弱TikTok的吸引力。

TikTok在全球擴張業務而大舉投資，字節跳動有望超越Facebook母公司Meta，成為全球銷售額最大的社交媒體公司。不過報道引述消息人士指出，受大幅擴張影響，字節跳動目前仍未開始獲利。