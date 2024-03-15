加拿大證實數月前對TikTok展開國安審查

在美國眾議院3月13日通過TikTok（抖音海外版）剝離法案後，加拿大政府3月14日證實，國家2023年9月已指示部門對TikTok展開國安審查。加拿大政府當時未有公布。



加拿大工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示「這仍然是一個正在進行的個案，由於加拿大投資法的保密條款，我們無法進一步發表評論…… 如果發現正在審查的個案損害加拿大國家安全，我們政府在必要時會毫不猶豫地採取行動。」

加方又指調查是基於TikTok業務的擴張計劃。

美國眾議院13日以352票贊成、65票反對通過法案，要求字節跳動在165日內「剝離」TikTok，否則美國會向TikTok頒布禁令。美國總統拜登（Joe Biden）8日已表明，若眾議院及參議院通過法案，他便會將之簽署成法。

中國商務部新聞發言人稱，中方關注到美國國會的這一動向，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

發言人又指，相關方面應嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。