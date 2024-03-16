彭博社：中國政府要求電動車廠高大幅採購國產晶片

中國政府據報已要求比亞迪等電動車企大幅採購國內汽車晶片，以減少對西方依賴、並提振國內半導體產業。



彭博社星期五（3月15日）引述要求匿名的知情人士稱，中國工業和信息化部今年已要求中國電動車企業加大購買國產零部件，加快採用中國晶片。

知情人士稱，中國工信部原先已設下一個非正式目標，即要求車企在2025年前將他們採購的本土晶片擴大至總採購量的五分之一，但當局覺得這一進度還不夠快，如今直接下令車企儘可能避免使用進口晶片。

2024年1月18日，在印尼雅加達舉行的發布會上，一名男子走過比亞迪的徽誌。（Reuters）

比亞迪等中國車企一直以來都從國外廠商採購各種零部件，包括電力管理晶片、微控制器和顯示板等。從電動車巨頭比亞迪到蔚來汽車等新秀，都依賴英偉達的處理器來協調其超聯網汽車的功能。

知情人士說，這項指令意味着海外晶片公司必須通過中芯國際、華虹等本土晶片廠來生產晶片，將給英偉達、德州儀器等外資在華業務帶來不確定性。

一名消息人士說，在最近舉行的一家中國知名車企的招標會上，儘管一家外企的報價比中標價低30％，依然沒能取得合同。

報道稱，這些事態反映出，中國政府正加大力度提振本國科技行業，以回應美國的科技「卡脖子」行動。儘管北京知道國內晶片產業遠遠落後於外國競爭對手，但這對支撐中國經濟和維持地緣政治優勢至關重要。

華盛頓正對進口自中國的電動車開展調查，華盛頓擔心中國電動車將給國內帶來潛在的數據和網絡安全風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

