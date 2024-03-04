中國電動車如有轆iPhone威脅國安？　美國網民：較擔心自家政府

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3月1表示，中國智能網聯汽車就是裝上輪子的iPhone，可能每分鐘都在收集數百萬美國人的數據並這些數據傳回中國。



雷蒙多1日接受微軟—全國廣播公司（MSNBC）採訪時表示：「那太可怕了...... 試想一下，假如美國路上行駛有300萬輛中國汽車，而北京可以讓它們全部同時熄火。」

有網民表示，看來美國政府一直遙距控制波音飛機，有人說，「雷蒙多基本上承認美國品牌的電子產品可以遙距控制。她擔心中國也有同樣的能力。」也有人說：「這幾乎是肯定的。美國指責別國的行為，其實就是美國正在對別國做的事情。」

中國外交部部長助理、發言人華春瑩回應稱iPhone是美國產品，反問道，雷蒙多是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？

華春瑩在X轉載相關報道並表示：「（中國）汽車就像裝上輪子的iPhone？ 北京可以讓在美國道路上行駛的數百萬輛中國車輛同時熄火？ 善意提醒一下雷蒙多部長，iPhone是美國產品，你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音...... 一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？ 」

《中國日報》歐盟分社社長陳衛華回覆：「雷蒙多無意中洩露美國的最高機密。」他還在回覆中附上一個笑臉。