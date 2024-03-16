彭博社：法國總統馬克龍擬5月巴黎接待習近平

有消息指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）計劃於春季在巴黎接待中國國家主席習近平。



彭博社報道，不願公開身份的幾名知情人士透露，習近平此次訪問是慶祝中法建交60周年的活動之一，初步確定的訪問日期在5月。不過他們說，計劃也可能會有變。

馬克龍辦公室發言人拒絕證實習近平將訪問法國。中國外交部未在非上班時間回覆彭博社的置評請求。

雖然此訪問旨在慶祝兩國建交，但中法關係仍因貿易爭端和地緣政治分歧而籠罩在陰影下。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，習近平對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持令雙方漸行漸遠。歐盟也明確表示不會將貿易與安全問題分開。

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巴黎修改電動汽車補貼規定從而實際將中國汽車企業排除在外的舉動惹惱了北京。中國要求路威酩軒集團（LVMH）和歐萊雅（L'Oreal）等法國消費品巨頭，提供從工藝流程到產品配方等，也引發了巴黎的關切。

不久前中國對原產於歐盟的一些白蘭地發起反傾銷立案調查，被認為是報復歐盟針對中國電動汽車的反補貼調查。

知情人士透露，馬克龍將堅稱法國的電動汽車補貼措施針對的並不是中國，而是所有汽車的碳足迹。他還將強調與中國對話是法國外交政策的重要組成部份。

馬克龍的外交顧問博納一直在與中國外交部長王毅保持着密切聯繫。去年北京說，中法雙方就烏克蘭問題協調了各自立場，同意為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

