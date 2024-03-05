歐洲多位首腦籲徹查加沙平民遇襲　馬克龍：深感憤慨

據美媒報道，多位歐洲首腦對加沙居平民在2月29日輪候領取救援物資時遇襲一事表示遺憾並呼籲對此進行獨立調查。其中包括法國總統馬克龍和德國外長貝爾博克，歐洲理事會主席米歇爾，歐盟委員會主席馮德萊恩。



法國總統馬克龍和外長塞茹爾內呼籲針對此事進行調查，前者深感憤慨並強烈譴責此事，後者曾在法國國際廣播電台表示此前將哈馬斯描述為恐怖份子，如今不會對以色列的暴行採用「雙重標準」，而是「直言不諱」。

2024 年 3 月 4 日，在加沙地帶南部拉法的衛生中心，巴勒斯坦兒童在以色列和哈馬斯的持續衝突中接受治療（REUTERS）。

美國國務院發言人米勒說，華盛頓正 「緊急尋求更多信息，以了解究竟發生了什麼」。巴勒斯坦外交部在社交媒體平台X上發帖指責以色列總理內塔尼亞胡無視在加沙發生的暴行，並稱他是以色列極右翼國家安全部長格維爾的 「政治代言人」。

據加沙衛生部稱，以色列軍隊上周四在加沙向一群爭先恐後從送貨卡車上搶奪食物的巴勒斯坦人開槍，釀成100多人死亡、700多人受傷。但以色列對此說法提出質疑，表示大部分傷亡是人們搶購物資時發生的踩踏事件所造成。

以色列面臨來自國際社會的壓力越來越大，被要求與哈馬斯達成停火協議。加沙衛生部稱，自那時以來，以色列國防軍報復行動已導致三萬多名巴勒斯坦人死亡。 國際領導人和組織對以色列在該飛地的報復行動的批評逐漸增多，指責內塔尼亞胡政府沒有採取足夠措施使平民免受傷害。

此前聯合国已發出警告稱，加沙地带 「飢荒迫在眉睫」，平民因飢餓而死亡的風險與日俱增，其中兒童和孕婦受影響最嚴重。