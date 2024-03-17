以色列派員出席停火談判前　安全內閣開會

以色列安全內閣星期天（3月17日）召開會議，討論派往多哈參與加沙停火談判的以色列代表團的任務。



法媒報道，根據以色列總理辦公室的一份聲明，由5名官員組成的以色列戰時安全內閣將於星期天開會，在負責談判的代表團啟程前往卡塔爾多哈之前，就代表團的任務做出決定。聲明並未說明代表團何時啟程，早前的報道稱，以哈停火談判會於星期天在多哈重啟。

以色列星期五（15日）說，將派遣一個代表團前往卡塔爾首都多哈，但沒有說明何時派人或誰將參與談判等細節。消息人士透露，以色列情報機構摩薩德局長巴爾內亞預計將主導與協調人的談判，以直接回應哈馬斯的新提議。

在此之前，以色列和哈馬斯未能在開羅談判期間達成協議，以色列還拒絕派人赴埃及參加磋商；哈馬斯於回教齋月前離開了開羅，但承諾談判還將繼續。

以巴戰爭・以色列國旗：2023年11月24日，以色列士兵離開加沙後，乘坐梅卡瓦主戰坦克（Merkava）在以色列邊境附近舉起以色列國旗。（Reuters）

據《紐約時報》星期六（16日）引述知情者報道，哈馬斯在談判重啟前提出了一份新建議，答應釋放人質，換取以軍分階段從加沙部分地區撤出，並釋放巴勒斯坦囚犯。

哈馬斯改變了立場，此前它一直堅持，任何進一步的人質釋放行動都要以以色列實現永久停火為前提。

以色列戰時內閣成員、國防部長加蘭特的辦公室在一份聲明中說，加蘭特星期六召開了一場會議，重點討論人質歸還問題，與會者包括以色列談判代表團成員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

