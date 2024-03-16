美國以色列瀕決裂？　美參院領袖批內塔尼亞胡　拜登：講得好

綜合《國會山報》、《華爾街時報》等15日報道，美國參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）一句「以色列該換人了」，震動美以政壇。當地時間周五，拜登對此回應稱，他認為舒默的演講「講得好」，表達出了許多美國人對以色列的「嚴重關切」。



《華爾街日報》分析稱，拜登的表態幾乎是表示兩人關係「已接近公開破裂」。前以色列駐美國大使拉比諾維奇（Itamar Rabinovich）對此稱，「美以關係面臨嚴重危機」。

當地時間周四，以「美國最高級別的猶太裔民選官員」、「美國參議院歷史上第一個猶太裔多數黨領袖」等重量級身份，民主黨大佬舒默當天在參議院罕見發表了長達45分鐘的尖鋭演講，公開痛斥以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是「中東和平的主要障礙」，並呼籲以色列換屆選舉，建立新的政府領導層，被多家媒體稱為是「美國高級民選官員迄今對內塔尼亞胡的最尖鋭批評」。

隔天（15日），在橢圓形辦公室會見愛爾蘭總理時，美國總統拜登（Joe Biden）對記者說，舒默發表講話之前，提前向白宮高級工作人員打過招呼。

他還說：「我不打算詳細闡述他的演講內容。他做了一個很好的演講，我認為他不僅表達了自己的嚴重關切，也表達了許多美國人的嚴重關切。」

2024年3月12日，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會大樓會見傳媒。（Reuters）

美國Axios新聞網站14日報道稱，舒默的這番講話就像「一場地震」，給本已緊張的美以關係帶來了巨大衝擊。舒默的講話震驚了華盛頓和耶路撒冷的官員和觀察人士，因為數十年來，他一直是民主黨內最熱心的以色列支持者，他與內塔尼亞胡的關係也是美國政界中最長久、最密切的。

報道特別提到，上一回美以關係陷入冰點，是在2015年3月，內塔尼亞胡不滿時任美國總統奧巴馬與伊朗達成伊核框架協議。舒默當時便是參議院中僅有的幾個投票反對該協議的民主黨人之一，選擇和內塔尼亞胡站在同一戰線。

美國官員和參議院民主黨人說，舒默的言論反映了公眾對內塔尼亞胡政府的看法發生了變化，尤其是在民主黨內部和以自由派為主的美國猶太人社群。一名民主黨參議員表示，舒默的講話反映了美國大多數猶太人的感受，他們支持以色列，希望摧毀哈馬斯，但是厭倦了內塔尼亞胡和他的激進右翼政府。

還有幾位白宮官員告訴Axios，他們對舒默措辭的嚴厲程度到驚訝。其中一人指出：「我不知道以色列人是否真正理解了，他這樣做是多麼巨大的一步。」

舒默演講後，白宮國家安全委員會發言人科比一度還試圖保持距離，僅表示舒默已提前向白宮通報了演講內容，但白宮並未表示「否決」或「批准」，也未對其演講內容進行任何編輯。

而拜登15日直接稱舒默「講得好」，這一回應似乎進一步「加深」了他與內塔尼亞胡之間的裂痕。

《華爾街日報》認為，拜登的表態幾乎是在顯示兩人關係「已接近公開破裂」，「在幾十年的美以關係史上，很少有另一位美國總統與以色列關係更親密，而與以色列總理的分歧更大的了。」

文中提到，上周拜登在發表完國情咨文，與場下官員進行私下交談時，忘了關閉咪高峰的他被美媒發現說了一句「我和內塔尼亞胡正走向攤牌」。前以色列駐美大使拉比諾維奇評價道：「美以兩國關係出現了非常嚴重的危機。」

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

在前美國駐以色列大使、現外交關係委員會研究員因迪克（Martin Indyk）看來，拜登和內塔尼亞胡之間的關係一直是「單行道」。

「美國總統不惜付出一定的政治代價來支持以色列，但他自己的要求卻遭到拒絕。」因迪克說：「內塔尼亞胡的態度如此頑固、如此具有對抗性，以至於總統不得不表明立場。」

而另一方面，《華爾街日報》稱，內塔尼亞胡和他的支持者則認為，以色列距離勝利僅「咫尺之遙」，拜登卻屈服於美國國內的政治壓力，要求以色列停止戰爭，他已經成為了以色列的「累贅」。他們認為，拜登的公開批評讓哈馬斯和黎巴嫩真主黨「更加膽大妄為」，也讓哈馬斯在停火談判中更加強硬。

文章分析稱，內塔尼亞胡需要這場戰爭的勝利，以挽回以色列選民對現任政府的支持，而他堅決推動延長戰爭的選擇，又和拜登的選情起了直接衝突，支持以色列會削弱拜登在年輕選民和阿拉伯裔選民中的支持。

美國國際戰略研究中心（CSIS）中東項目主任喬恩·奧爾特曼（Jon Alterman）表示，「他們都在擔心對方會影響到自己的競選。雙方都認為，如果對方能夠改變當前政策，那麼自己在政策問題和國內問題上的處境都會好一些。」

當地時間14日，美國著名現實主義學者、芝加哥大學政治學教授約翰·米爾斯海默也在直播採訪中表達了自己對舒默發言的看法，以及後續影響的推測。

米爾斯海默說，其實他對舒默的「爆炸性」發言並不驚訝，因為事實上在以色列發生的事情對於民主黨而言已然是一場災難，民主黨人正陷入恐慌。但他認為，更重要的是，舒默和許多美國人，尤其是在政治光譜自由派一側的這些人，似乎並沒有意識到「內塔尼亞胡並不是問題所在」。

他分析表示，舒默之所以會發表如此尖鋭的言論，是因為美國堅定的以色列支持者往往會給自己編一個故事，洗腦自己以色列只是有「幾個不好的蘋果」，沒了它們，以色列就會是個好地方，美以關係也不會面臨困境。事實上這個故事是虛構的，根本沒有反映以色列的現實，但這些人會裝作視而不見，「我相信舒默就是其中之一」。

他進一步表示，美國大部分的以色列支持者和外交政策精英，尤其是民主黨人，對以色列的看法和現實差距甚遠，「他們必須給自己不斷灌輸『蘋果的故事』，相信內塔尼亞胡就是那個『壞蘋果』，除了他以外，還有很多好的以色列領導人，讓自己相信以色列還有希望，才能做到繼續對以色列無條件支持，這些人與現代以色列的本質是脱節的。」

圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

米爾斯海默強調，以色列真正的問題在於，其外交政策體質內的每一個成員，實際上都持有與內塔尼亞胡同樣的觀點。他提到，即便是前不久未經內塔尼亞胡同意擅自訪美的以色列戰時內閣成員、反對黨國家團結黨領袖本尼·甘茨，他對美國官員所表達的如何處理加沙問題的想法，也只是在語氣上顯得較為緩和，但和內塔尼亞胡的主張並沒有實質性區別。

「覺得擺脱內塔尼亞胡就能讓一切變好，這其實是一種錯覺。」米爾斯海默說：「所以從某種意義上，舒默說的話並不重要，這只是一個出於國內政治目的，而非現實主義期望的表態罷了。」

至於在大選年，舒默的發言是否會進而影響競選活動的資助情況，米爾斯海默認為現在做出定論還為時尚早。

他說：「（美參議院共和黨領袖）米奇·麥康奈爾在舒默講話後就馬上跳出來大批舒默，他這麼做的很大程度上就是希望金主們會因為舒默的話不再資助民主黨，轉投共和黨。但這場遊戲還有很多次迭代，舒默的舉動在整體事務中的影響不大，從現在開始到11月（大選）之間發生的事情才是真正重要的。」

不過米爾斯海默推測，隨着時間的推移，民主黨將會面臨愈來愈多的壓力，被要求在以色列問題上表現強硬，這可能會對拜登政府產生影響。

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