想加入俄羅斯　南奧塞梯與莫斯科討論可能性

俄新社引述南奧塞梯（South Ossetia）稱，該區正在與俄討論該區納入俄羅斯的可能性。



俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）2023年8月警告說，可能會將格魯吉亞（Georgia）的分離地區南奧塞梯和阿布哈茲（Abkhazia）併入俄羅斯。

他在南奧塞梯戰爭15周年時直言，如果俄羅斯的「擔憂」成為現實，他們「會毫不猶豫地」採取行動。

這曾任俄羅斯總統與總理的莫斯科高層稱，北約透過討論格魯吉亞可能加入北約加劇緊張局勢，喬治亞對入約感興趣。

圖為2023年3月23日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在莫斯科郊外的一處住所接受俄羅斯媒體採訪時發表講話。（Reuters）

格魯吉亞政府不止一次說，該國致力尋求加入北約，以維護該國的領土完整。格魯吉亞2008年曾舉行全民公投，77%參與投票的選民支持該國加入北約。

北約則表示格魯吉亞最終會成為成員國，但此後無甚進展。

格魯吉亞尋入約也令人聯想到，烏克蘭澤連斯基政府亟欲入約，最終成為普京下令揮軍的理由之一。

南奧塞梯位置：

蘇聯解體後，格魯吉亞失去對南奧塞梯和阿布哈茲的控制。 2008年8月，格魯吉亞試圖以武力重新控制南奧塞梯，但觸發俄羅斯反擊，俄軍佔領格魯吉亞兩成土地。

俄羅斯其後承認南奧塞梯共和國和阿布哈茲的主權。然而，格魯吉亞與多數國家都拒絕承認兩地獨立。

南奧塞梯和阿布哈茲倘併入俄羅斯，情況料與烏克蘭4個俄佔地區相似。俄羅斯2022年9月宣布「納入」烏克蘭頓涅茨克（Donetsk Oblast）、盧甘斯克（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast），但普遍不獲國際承認。