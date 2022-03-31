南奧塞梯將舉行加入俄羅斯公投

俄烏衝突持續，周邊親俄地區局勢同現暗湧，2008年在格魯吉亞戰爭後宣布獨立的南奧塞梯（South Ossetia），其總統比比洛夫（Anatoly Bibilov，上圖）周三在直播節目中表示，毫不拖延地徵求人民對加入俄羅斯的意見。南奧塞梯議會議長塔塔耶夫（Alan Tadtayev）同日亦向俄羅斯塔斯社（TASS），南奧塞梯不久將會舉行關於加入俄羅斯聯邦的全民公投。



比比洛夫在視頻講話中表示, 俄羅斯和「俄羅斯世界」保護那些忠於它的人並「反對納粹主義」，指俄羅斯總統普京對烏克蘭動武是為了「去納粹化」。 普京政府在八月戰爭後於 2008 年承認南奧塞梯，「引證俄羅斯在保衛奧塞梯人民方面的作用」。

他又形容加入俄羅斯「不僅是一個長期的夢想，而且是奧塞梯人民的一個古老的夢想」，奧塞梯人民不應「錯過」像2014年克里米亞入俄的機會。

俄烏局勢恐「火燒後欄」 高加索地區迫俄羅斯另闢戰線？

南奧塞梯位置圖



2008年8月，在格魯吉亞發動軍事行動對南奧塞梯及阿布哈茲（Abkhazia）兩處地區展開軍事行動，引發俄羅斯出兵，俄羅斯及後承認南奧塞梯共和國和阿布哈茲共和國的主權。然而，格魯吉亞政府及多數國家都拒絕承認兩地獨立。

在比比洛夫發表聲明前幾個小時，烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，俄羅斯已從南奧塞梯第四軍事基地向烏克蘭派遣了多達1200名俄羅斯和奧塞梯士兵。 與阿布哈茲不同的是，南奧塞梯武裝部隊近年已基本編入俄羅斯軍隊。

烏克蘭東部分地區盧甘斯克及頓涅茨克的分離組織人士，在本月27及29日均抔示有意就加入俄羅斯舉行公投。