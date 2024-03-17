俄羅斯大選｜普京再戰六年　俄如何與國際共處？

俄羅斯本周舉行總統選舉，現任總統普京做足「事前準備」掃除潛在威脅與障礙，普遍預計將順利連任，繼續領導俄羅斯到2030年。普京若再執政六年，對俄烏戰爭、俄國經濟發展乃至全球經濟意味着什麼？今年底的美國總統選舉，又會給美俄關係以及俄烏戰爭帶來什麼轉機？



俄羅斯3月15日至17日舉行總統選舉，雖然幾天後才會公布正式結果，但一般認為，總統普京肯定蟬聯，繼續領導俄羅斯到2030年。

政治觀察員普遍認為，這不是一場公平公正的選舉，因為俄羅斯中央選舉委員會已為普京掃清障礙，以各種理由禁止反對派候選人參選。唯一的反對黨候選人納傑日丁（60歲）被指簽名無效而失去競選資格。另一名反對派領袖納瓦爾尼幾年前被關進監獄，而且上個月在獄中離奇死去。

其他三名候選人來自親克里姆林宮的政黨，包括俄羅斯聯邦共產黨的哈里託諾夫（75歲）、俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫（40歲）和國會議員斯盧茨基（56歲）。他們更像是陪跑，而不是與普京競爭。

俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada）2月的民調結果顯示，普京的支持率達86%，僅11%反對他當選。此外，俄烏戰爭爆發後，認為俄羅斯朝正確方向的人已上升至75%，只有15%認為俄羅斯走在錯誤的道路上。

加大對烏攻勢與選舉有關

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員斯托里（Ian Storey）接受《聯合早報》訪問時說，普京會贏得這次的總統選舉。「他會把選舉結果視為對發動俄烏戰爭的平反，並加倍推進在烏克蘭的軍事行動。」

過去幾個月，俄軍加大力度攻擊烏克蘭部隊，從烏軍手中奪下頓涅茨克市郊的阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

瑞典國際事務研究所斯德哥爾摩東歐研究中心分析員烏姆蘭德（Andreas Umland）受訪時分析，俄軍近期的攻勢，多少與來臨的總統選舉有關。

「2019年，我到阿夫迪夫卡時，那裏已經是半毀狀態，現在被俄軍實際佔領，只剩下廢墟了。從象徵意義來講，這仍是普京拿得出手的某種戰果。」

他認為，俄軍犧牲大量士兵奪下面積不大的阿夫迪夫卡，並非出於理智判斷，而是為了對選民「有個交代」。

俄軍攻佔阿夫迪夫卡的代價非常高。一名俄羅斯軍事博主早前說，俄軍為此損失了1萬6000名士兵和300輛裝甲車。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年3月15日並未親身到票站投票，而是在位於俄羅斯莫斯科郊外的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸進行網上投票。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

若連任面對三大風險

烏姆蘭德認為，普京即使順利連任，也不能高枕無憂，因為他面對三大風險——俄軍在俄烏戰爭中受挫、經濟問題和社會不穩定，以及士兵不滿情緒。

若俄軍在烏克蘭出現不利局面，例如對克里米亞的控制出問題，將直接動搖普京的地位。

烏姆蘭德說：「如果烏軍成功切斷俄羅斯銜接克里米亞的補給線，這將影響普京的執政合法性，因為吞併克里米亞是他整個總統生涯的高峰。」

普京2014年揮軍吞併烏克蘭的克里米亞半島，2022年2月入侵烏克蘭爆發俄烏戰爭。

所謂久戰兵鈍，士兵出現不滿情緒的可能性存在，也可能出現像瓦格納集團首腦普里戈任去年發動兵變的狀況。俄軍也可能因不好的領導、軍需供應中斷和軍中存在不良行為，而滋生內部問題。

經濟方面，主要是通貨膨脹引發民眾的不滿情緒。列瓦達中心去年底的調查發現，通脹加劇和食物價格上漲可能對俄羅斯人的情緒產生持久影響。此外，減少支出的俄羅斯人也增加了。

俄烏戰爭爆發以來，美國和歐盟等對俄羅斯實施一系列制裁，造成俄羅斯盧布貶值和通脹加劇。俄羅斯央行2月底發文告說，預計今年第一季俄羅斯通脹率為7.6%，高於央行的4%目標。

專家認為，西方的制裁措施雖然取得一定成效，但即使實施更多制裁，也不大可能迫使俄羅斯停戰。

美國智庫蘭德公司高級經濟師桑茨（Howard Santz）受訪時說，加大制裁可能增加發動戰爭的成本，並且可能因無法取得重要技術而降低武器的有效性，但不大可能使俄羅斯停戰。

「正如我們在古巴、朝鮮等案例所見，制裁很少會導致一個國家放棄核心利益。俄烏戰爭即使不是俄羅斯本身的核心利益，也是普京的核心利益。」

烏姆蘭德也說，制裁不是完全無效，但不能只是針對俄羅斯實施制裁。西方國家須有制裁所有與俄羅斯交易的各國企業的魄力，才能使制裁真正奏效。

俄羅斯大選：圖為2024年3月15日在莫斯科舉行俄羅斯總統選舉期間，一個投票站被縱火，這張影片截圖取自閉路電視畫面。（Video obtained by Reuters/via REUTERS）

納瓦爾尼之死影響不大

另外，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在選前一個月離奇死亡，會否成為總統選舉的變數，也是外界關心的重點。

受訪學者認為，納瓦爾尼之死不會對大選帶來任何影響。斯托裏說，普京獲得多數俄羅斯人的支持。烏姆蘭德說，只有數千人到納瓦爾尼葬禮表示哀悼，所以預計不會在大選掀起波瀾。

47歲的納瓦爾尼2月16日在監獄猝死。他的遺孀尤利婭誓言繼續丈夫的事業，呼籲俄羅斯人不要投票給普京，3月17日在投票站外集會抗議。

71歲的普京出身克格勃（蘇聯國家安全委員會，簡稱KGB），1990年開始從政，1999年出任代總統，2000年正式出任總統；2008年至2012年，礙於憲法不能連任，支持心腹梅德韋傑夫任總統，自己出任總理；2012年再次出任總統至今。

2018年總統選舉，普京贏得創紀錄的77%選票。本屆選舉，他幾乎肯定連任，得票率多少反而成了看點——俄羅斯人會給他更多的選票，抑或以選票告訴他不該侵略烏克蘭？

俄羅斯大選：圖為2024年3月15日，頓涅茨克民眾在投票站投票。（Reuters）

拜登特朗普「重賽」 美俄關係如何變化？

如果普京再戰六年，人們將關注今年底美國現任總統拜登和前任總統特朗普「重賽」的結果，會如何影響美俄關係，以及俄烏戰爭的態勢。

分析指出，如果特朗普當選，會影響美俄關係以及俄烏戰爭的走向；若拜登蟬聯，則預計變化不大。

普京曾公開說，拜登是老派政治家，比特朗普更有經驗，也較可預測，拜登蟬聯對俄羅斯更有利。不過，他這番話被廣泛解讀為說反話。

《日經亞洲》的一篇評論指出，如果特朗普再次入主白宮，考慮到他在首個任期內與普京的關係良好，接下來四年的美俄關係也可能跟現在不同。美國和歐洲的關係則可能再次惡化。

特朗普除了多次表達對普京的推崇，早前還揚言鼓勵俄羅斯去攻打那些不肯上繳足夠費用的北約成員國，引起軒然大波。

特朗普總統任內的美國國家安全委員會歐洲事務主任温德曼（Alexander Vindman）說，他擔心特朗普最近的言論，會讓普京抓住機會加劇敵視烏克蘭和歐盟。

他告訴《華盛頓郵報》：「他（特朗普）在示意第二任的特朗普政府，會對敵人友好，對朋友敵視。從俄羅斯的角度看，這是最好的情況。」

特朗普任內，美國和盟友的關係降温。他經常抱怨北約成員國的防務經費分攤不公，甚至曾揚言美國要脱離北約。

圖為2024年2月4日，美國總統拜登（Joe Biden）在內華達州拉斯維加斯出席競選活動。（Reuters）

美國總統選舉前 俄烏戰態勢料無重大變化

過去兩年，俄烏戰爭幾乎佔了美俄關係的全部。美國總統選舉結果出爐前，預計俄烏戰爭的態勢不會出現重大變化。

美國外交關係委員會前會長哈斯（Richard Haass）告訴日本《每日新聞》，俄烏戰爭今年內不會出現重大變化，因為俄烏雙方都在等待美國總統選舉的結果。

他指出，如果拜登連任，且民主黨奪下眾議院控制權，可能為烏克蘭坐到談判桌前增添底氣；如果特朗普當選，或共和黨繼續控制眾議院，就會削弱烏克蘭的力量。

美國企業研究院（American Enterprise Institute）高級研究員阿隆（Leon Aron）也認為，普京會等到美國選舉後，才在烏克蘭問題上採取軍事或外交新動作。

他說：「俄羅斯不會嘗試在烏克蘭採取可能折損大量士兵的大規模攻勢，因為普京在等待一個『好交易』。」

特朗普早前表明，若當選，他「不會花一分錢」在俄烏戰事上。匈牙利總理歐爾班說：「如果美國人不給錢，僅靠歐洲人是無法資助這場戰爭的。這樣一來，戰爭就會結束。」

烏姆蘭德認為，目前仍難以預測特朗普當選對俄烏戰爭的影響。

「沒人知道特朗普在想什麼，他很難預測。有人認為，他如果當選，對烏克蘭可能是一場災難……但如果你看他當總統時的表現，對烏克蘭來說不是什麼好事，卻也不是什麼災難。當然，烏克蘭更希望拜登勝出，因為他的立場很明確。」

根據美國外交關係委員會的統計，從俄烏戰爭爆發前的2022年1月至今年1月15日，拜登政府已為烏克蘭提供743億美元（約993億新元）的資金，包括人道援助、武器設備、安全援助、金融援助等。

經濟不可持續 是普京大挑戰

面對國際制裁，俄羅斯經濟表現比預期中堅韌——2022年僅萎縮1.2%，去年增長3.6%，今年預計增長2.6%。

蘭德公司高級經濟師桑茨受訪時說，俄羅斯經濟已轉向戰時狀態，增長主要由大量政府支出所推動，但俄羅斯中長期經濟前景並不樂觀。

戰時經濟指的是軍工廠生產大量武器，推高經濟增速，但對整體人口和社會的裨益不大。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃早前接受美國CNBC訪問時指出，俄羅斯經濟今年能取得2.6%增長，顯示政府投資軍事生產推動增長。「這差不多就是蘇聯過去的樣子——生產水平高，消費水平低。」

2023年的俄羅斯政府財政支出約為32.4萬億盧布（約4730億新元），遠高於戰前2021年的約24.8萬億盧布。今年的支出預算更是高達36.6萬億盧布，其中約三成將花在軍事上。

儘管普京2月29日在國家杜馬發表國情咨文時，許下改善基礎設施、消除貧困和發展技術等大手筆的競選承諾，但分析師估計，要落實這些承諾，俄羅斯政府未來六年可能得花費1300多億美元。俄羅斯不被看好能找到足夠資金落實這些承諾。

受制裁無法參與全球價值鏈

市場分析師薩維基告訴《新聞周刊》，額外支出得靠能源商品的銷售收入，但制裁措施和大宗商品價格自去年以來逐步恢復正常，預計俄羅斯的預算收入會低於2022年。

桑茨說，從中期來看，這種支出是不可持續的。由於俄羅斯受到嚴厲制裁，面對大規模的技術出口管制，因此難以獲得未來增長所需的各種投入。更重要的是，它無法參與全球價值鏈，以及與七國集團和歐盟等技術先進國進行合作。

俄羅斯可以與中國合作，但中國企業不願違反西方制裁；俄羅斯也與朝鮮伊朗展開技術合作，但無法彌補減少與西方合作所造成的損失。

桑茨研判，俄羅斯終須削減政府支出，在技術上可能會進一步落後，生產力和經濟增長也會受到影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

