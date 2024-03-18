朝鮮延至美卿訪韓才射彈「贈慶」？韓專家：慮及中俄政治活動

韓國參謀長聯席會議（JCS，韓參聯）稱3月18日早上7時44分左右發現朝鮮在黃海北道上元一帶向韓半島東部海域發射疑為短程彈道導彈的物體。是次發射發生在美國務卿布林肯（Antony Blinken）抵韓後，被視為朝鮮發出訊息，向美韓同盟與軍演表達抗議。



日本海上保安廳18也稱，朝鮮所射導彈幾分鐘內落入日本專屬經濟水域（EEZ）之外。

這是朝鮮2月14日在江原道元山東北方向朝鮮東部海域發射「魚鷹-6」型海軍新型地對艦巡航導彈以來，時隔33天再次射彈。這也是朝鮮1月14日發射中遠程彈道導彈（IRBM）後，2024年第2次發射彈道導彈。

美韓關係：韓國總統尹錫悅和美國國務卿布林肯出席2024年3月18日在韓國首爾舉行的第三屆民主峰會開幕禮。（KIM MIN-HEE/Pool via REUTERS）

今次發射正值美國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達韓國訪問後。他參加韓國總統尹錫悅主持的推進民主會議。由韓國政府主辦的第三屆民主峰會18日起在首爾舉行，為期3天。

布林肯前一天為出席峰會乘機抵韓，這是他時隔4個月再次訪韓。

他18日將同韓國外交部長官趙兌烈舉行午餐會，並會見韓國政府高官，當天下午起程飛往菲律賓。

韓聯社18日引述專家認為，朝鮮在包括3月4日至14日韓美年度例行聯合演習「自由護盾」進行期間內「按兵不動」，或是因為慮及3月4日至11日中國兩會以及3月17日俄羅斯大選等重要政治活動進行。

韓軍方面認為，朝鮮可能會借4月10日韓國國會議員選舉、4月15日金日成生日和4月25日朝鮮人民革命軍建軍紀念日之機射彈或再次發射軍事偵察衛星。平壞方面錯說，計劃在2024年再發射3枚軍事偵察衛星。

韓聯社18日引述韓國統一研究院首席研究員洪珉稱，朝鮮或在3到4月期間迅速進行彈道導彈及偵察衛星等試射活動。