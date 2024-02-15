朝鮮近日頻密試射導彈　專家：向俄羅斯作銷售展示

在朝鮮紀念金正日誕辰紀念日的「光明星節」2月16日的兩天前，朝鮮又發射多枚巡航導彈。專家認為，這並非簡單的性能測試，而是為了向俄羅斯出售武器而進行的武力展示。



韓軍2月14日透露，當天上午9時，韓軍偵測到朝鮮朝東部海域發射多枚巡航導彈，導彈最終落入朝鮮東岸元山東北部海域。韓軍正保持高度戒備，並與美軍緊密合作，密切關注朝鮮動向。

這是2024年以來朝鮮第五度發射巡航導彈。1月24日，朝鮮在平壤附近朝西部海域發射多枚新型戰略巡航導彈「火箭矢-3-31」，同月28日在咸鏡南道新浦市附近海域發射兩枚同型導彈，30日又向西部海域發射「箭矢-2」導彈，2月2日又在西部海域進行巡弋導彈「超大型戰鬥部」威力試驗及新型地對空防空導彈試射。

圖為2024年2月14日，朝鮮試射新型地對艦導彈，金正恩到場指導。（Reuters）

韓軍消息人士推測，朝方此舉意在提升導彈系統的穩定性和打擊精準度。

2月16日是朝鮮重大節日「光明星節」，即已故領導人金正日的誕辰紀念日。過去朝鮮常在「光明星節」前後發起挑釁。

專家指出，朝鮮異常高頻率的試射巡航導彈，旨在強化導彈攜帶核彈頭的能力，可能對韓國構成嚴重威脅。

據了解，此次捕捉到巡航導彈的元山離咸鏡北道吉州郡近海一個無人島不遠。朝鮮平時作為短程彈道導彈（SRBM）打擊目標經常使用的無人島。

為此，專家認為， 如此高頻率發射導彈，並非簡單的測試武器，而是為了向俄羅斯出售武器而進行的展示。朝方或要拍攝新型巡航導彈命中無人島的視頻進行對外宣傳，吸引俄方注意。

韓國國家安全戰略研究院導彈中心負責人張泳根指出，如果是單純的性能驗證試驗，一般不會公開命中目標的場面，但考慮到向俄羅斯出口武器，今後或會公開（用巡航彈道導彈）打擊目標的可能性。

為了加快研發尖端武器的進程，朝鮮與俄羅斯保持緊密關係，使國際社會感到擔憂。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比當地時間13日表示，美國非常嚴肅地看待金正恩開發尖端武器體系的努力及其力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

