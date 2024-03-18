新西蘭總理拉克森會見王毅：打造全面戰略夥伴關係升級版

新西蘭總理拉克森3月18日在惠靈頓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先向拉克森轉達中國領導人的親切問候。王毅表示，中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，開創了許多「第一」的紀錄，推動中新關係一直走在中國同發達國家關係前列，成為雙方值得珍惜和弘揚的寶貴財富。今年是習近平主席成功訪新和中新建立全面戰略夥伴關係10周年。中國視新西蘭為理性、成熟的合作夥伴，中新關係具有戰略性、長期性。我們願同新方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，發揚「爭先」傳統，跨越新的標桿，打造全面戰略夥伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係，既造福兩國人民，也為世界和平與發展作出新的貢獻。

圖為2024年3月18日，新西蘭首都惠靈頓（Wellington）議會，中國外交部長王毅會面新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

王毅說，新方將教育、科技創新、基礎設施、營商環境、擴大出口作為施政重點，中方願成為新方這些領域可靠的戰略合作夥伴。歡迎新方繼續參與共建「一帶一路」合作。中方期待同新方在鞏固加強傳統領域合作的同時，開拓科技、綠色、創新等新的合作增長點。中國經濟不僅實現了量的合理增長，更推動了質的有效提升，既有穩的堅實基礎，也有進的廣闊空間，將持續為世界經濟注入更多新的動力，也將為新西蘭帶來更多新的機遇。中新雙方都倡導多邊主義，都支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，都致力於用和平手段解決國際爭端。中方願同新方一道，加強團結合作，抵製冷戰思維、單邊主義、保護主義，反對開歷史倒車，維護人類進步的正確方向。

中新關係：圖為2024年3月18日，中國外交部長王毅在新西蘭惠靈頓的國會大樓會見新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

拉克森請王毅向中國領導人轉達誠摯問候。拉克森表示，新中關係十分重要。新中建交以來，兩國關係取得強勁發展，經貿合作成果豐碩。新中全面戰略夥伴關係更為雙方合作提供了重要動力。新方將繼續堅持一個中國政策，願以紀念新中建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，同中方進一步密切高層交往，增進相互理解，深化經貿、人文、教育、旅遊、農業、科技、應對氣候變化等領域合作，促進兩國共同繁榮，維護地區和世界和平穩定。

同日，王毅還同新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）舉行會談並會見新貿易部長麥克萊（Todd McClay）。