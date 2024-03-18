王毅訪問新西蘭晤紐外長 之後會見總理貿易部長
撰文：許懿安 官祿倡
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中國國務委員兼外交部部長王毅3月18日抵達新西蘭進行訪問。
新西蘭《自治領郵報》稱3月17日，王毅抵達新西蘭首都惠靈頓（Wellington），與新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）會見並共進晚餐。
王毅3月18日下午與彼得斯舉行正式雙邊會議。他還將與新西總理拉克森（Christopher Luxon，又譯勒克森）和貿易部長麥克萊（Todd McClay）作簡短會面。
王毅上次訪問新西蘭是在2017年。
彼得斯在王毅出發前稱，是次會面將是討論兩國在未來十年如何更好合作的機會，並加深對彼此觀點的理解。
王毅結束對新西蘭的訪問後，將轉往澳大利亞坎培拉。
王毅受邀在3月17日至21日一連5天先後訪問新西蘭和澳洲。預計他將分別會面雙方外長，討論雙邊關係。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱將討論澳洲葡萄酒及龍蝦等關稅問題。
阿爾巴尼斯稱期待在坎培拉（Canberra）與王毅會面，他還說屆時會同王毅討論取消對澳葡萄酒徵收關稅問題，又形容雙方有對話是好事，對兩國都有利。
王毅在澳期間亦會同澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第七輪中澳外交與戰略對話，雙方預計就雙邊關係和貿易壁壘展開討論。