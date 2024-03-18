王毅訪問新西蘭晤紐外長　之後會見總理貿易部長

中國國務委員兼外交部部長王毅3月18日抵達新西蘭進行訪問。



新西蘭《自治領郵報》稱3月17日，王毅抵達新西蘭首都惠靈頓（Wellington），與新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）會見並共進晚餐。

王毅3月18日下午與彼得斯舉行正式雙邊會議。他還將與新西總理拉克森（Christopher Luxon，又譯勒克森）和貿易部長麥克萊（Todd McClay）作簡短會面。

王毅上次訪問新西蘭是在2017年。

彼得斯在王毅出發前稱，是次會面將是討論兩國在未來十年如何更好合作的機會，並加深對彼此觀點的理解。

王毅結束對新西蘭的訪問後，將轉往澳大利亞坎培拉。

中新關係：圖為2024年3月18日，中國外交部長王毅在新西蘭惠靈頓的國會大樓會見新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

王毅受邀在3月17日至21日一連5天先後訪問新西蘭和澳洲。預計他將分別會面雙方外長，討論雙邊關係。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱將討論澳洲葡萄酒及龍蝦等關稅問題。

阿爾巴尼斯稱期待在坎培拉（Canberra）與王毅會面，他還說屆時會同王毅討論取消對澳葡萄酒徵收關稅問題，又形容雙方有對話是好事，對兩國都有利。

王毅在澳期間亦會同澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第七輪中澳外交與戰略對話，雙方預計就雙邊關係和貿易壁壘展開討論。