中國教授從日本返國後失蹤半年　大學向領事館查詢未獲回覆

日本JBpress 3月18日報道，神戶學院大學一名中國人教授自2023年夏天回國後一直失去聯絡。大學已通知中國駐大阪領事館，但一直未獲回覆。



報道指胡士雲教授在神戶學院大學，全球傳播學院擔任中文課程教師，教授中文、語言學及相關課程。他在2023年夏天返國後一直失去聯絡，在他失蹤期間，相關課程一直由代課教師上堂。

報道引述指該教授和藹可親，深受學生歡迎。公開資料顯示，胡士雲1984年畢業於北京大學中文系，2001年獲得暨南大學博士學位。在2014年起，胡士雲教授一直是中國在大阪舉行的中國文化活動「中和明月祭大阪」的執行委員會會長，在當地關西華人社區頗具名氣。

神戶學院大學已通知中國駐大阪領事館，但一直未獲實質回應。報道引述當地華人社區指事件可能與中國在2023年7月修定的反間諜法有關，擔憂胡士雲在回國後被扣查。