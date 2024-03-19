日本加息Yen不升反跌　兌換最後良機？先看「渡邊太太」怎麼做

日本銀行（央行）19日宣布，結束2007年以來實施的負利率政策，決議將政策利率定在0%至0.1%，並取消殖利率曲線管控措施（YCC）。



不過，日圓聞訊擴大貶值，東京時間12點37分，日圓兌美元一度下跌0.4%至149.69，為3月6日以來最低價位。

日圓之後不可能再這麼便宜？點圖放大看看專家們的分析：

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為何日本升息，日圓卻反向貶值？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，對資本市場來說日本結束負利率是「冰凍三尺、才解凍一吋」，日本負債這麼多，根本不可能升息太多。

日圓是否升值，不是看日圓，要看美國是否降息。 目前日本跟美國利差仍大，「如果你是日本家庭主婦，會把在海外的資金拿回來嗎？不會，反而更失望」。

（編按：標題中的「渡邊太太」（Mrs. Watanabe）是經濟學術語，本來指的是那些掌握家庭財政大權，透過借貸利率低的日圓兌換成外幣後轉向投資海外高息資產以理財持家的婦人。現時這個詞已不僅用於借代炒匯的日本已婚婦人，而是一般炒匯散戶的意思。）

至於日股接下來的表現？孫明德表示，前一陣子，外資是在日本借錢去買股，使得日股漲；現在日本升息，外資會反過來還日圓，對日股不利。如果日股有些結構改變，如AI、電動車等新題材，比較容易再帶動之後的行情，否則就不容易大漲。

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對於台人前一陣子熱中購買日本房產有何影響？信義房屋日本事業部經理柳政億說，日本房地產交易頻率雖沒有台灣高，但樓價整體趨勢仍是向上的；因為日本仍是目前國際間利率相對低的國家，如果沒有大幅升息的話，應該影響有限，且今年日本會調高薪水、股市也創新高，所以要升到相對有感，如超過3％以上，才會比較有影響。

他說，目前市場利率還是蠻低的，以目前日本當地人買樓，若符合自住條件，最低利率可以在0.5%左右，如果是投資性的置產或貸款，約在2~3%區間，而還款年限的部分，當地人最高有機會到35年。

銀行業者則表示，台人到日本買房，不容易向日本銀行貸款，可以到台灣的銀行在日本的子行或分行貸款，成數約五至七成，利率跟台灣差不多，約2％多。

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