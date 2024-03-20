韓國結婚率止跌回升　或有助改善生育率

韓國的結婚人數去年出現約10年來的首次回升，這個導致韓國生育率成為全球最低的因素，罕見地出現了改善的跡象。



據韓國國家統計廳星期二（3月19日）發布的數據，2023年共有19萬3657對夫婦共結連理，比2022年同期的19萬1690對增加了1.0％，是自2011年以來的首次增長，結束了2012年開始的下降局面。

路透社報道，2023年結婚的男女低於2019年的23萬9159對，遠不及10年前記錄的32萬多對。

彭博社報道，統計廳在另一場記者會上說，在冠病疫情期間推遲婚禮的新人幫助推高了這一數字，韓國人和外國人之間的婚姻也有所增加。

韓國非婚生子女很少，社會視結婚為生育的先決條件，婚姻因此成為觀察生育率的一個指標。韓國生育率去年達到紀錄新低。

另外，首次結婚的年齡進一步上升，男性為33.97歲、女性為31.45歲。人口統計學研究表明，一對夫婦越早結婚，生育多個孩子的可能性就越大。韓國預計其人口將從2022年的5100萬，下降到2072年的約3600萬。

韓國是全球生育率最低的國家，但統計廳指出，現在說最新的結婚率增長將促使生育率升高仍言之過早。

本文獲《聯合早報》授權轉載

