實測「全球最正飛機餐」　記者讚韓國一航空公司出品：比餐廳美味

韓國大韓航空（Korean Airlines）2023年獲選為提供「全球最正飛機餐」的航空公司，英國一名記者搭機實測，之後大讚該公司飛機餐「比餐廳好食」。她還將回國後沒有時差問題，歸功於吃到好吃的飛機餐。



美國知名旅遊雜誌《環球旅行家》（Global Traveler）2023年選出大韓航空是「最佳航空公司美食」第一名得主。這間航空公司也在《今日美國報》「十大最佳讀者選擇獎」被評為提供機上食品排名第二的航空公司。

旅遊編輯戈弗雷（Kara Godfrey）16日在英國《太陽報》撰文稱，她與朋友想知大韓航空的飛機餐是否真的好味，於是訂了從英國倫敦飛往韓國首爾機票。

她選搭是Prestige Class，類似商務艙。

圖為大韓航空2023年4月17日在Facebook發布的照片，顯示大韓航空客機。（Korean Air Facebook）

當天在所有艙等都有提供韓式石鍋拌飯這款主菜。她吃後稱「牛肉味道鮮美，不韌，蔬菜仍爽脆，感覺不像冷藏過。」

這個餐還附有一碗肉湯。她說空中服務員經過時，驚訝於她這麼快便吃光。

乘客如果還未吃飽，還可向空服員要求來一個杯裝拉麵，可選辣或不辣的。她選了一杯不辣的拉麵，加上醃蘿蔔、香腸及肉——還可無限「續杯」

她同行的朋友當時搭乘經濟艙，也可點杯裝拉麵來吃，但每人可點的數量有限。

戈弗雷說翌日早餐是美味的牛肉海帶粥，倘想要西式餐點，機上有提供燉牛肉、烤鱈魚或雞。

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