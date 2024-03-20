加拿大將停止向以色列出口武器　以國外長譴責

加拿大將停止向以色列運送武器，這一決定引起了以色列的憤怒。



法新社報道，一名匿名的加拿大官員透露：「當地的情況使我們無法出口任何類型的軍事裝備。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）星期二（3月19日）告訴《多倫多星報》，渥太華未來將停止向以色列出口武器。

加拿大外長趙美蘭2023年3月2日在新德里出席二十國集團外長會議。（Reuters）

以色列猛烈抨擊了這一決定，外交部長卡茨（Israel Katz）說，這「損害了以色列針對哈馬斯恐怖分子的自衛權」。

美國參議員桑德斯對此舉表示歡迎，他在社交網站X（前稱Twitter）上說：「鑑於加沙的人道主義災難，包括大範圍和日益嚴重的飢餓，美國不應該再為內坦亞胡的戰爭機器提供哪怕五分錢。」

據加拿大廣播電台報道，以色列歷來是加拿大武器出口的最大接收國。2022年，加拿大向以色列出口了價值2100萬加元的軍用物資。但自以哈衝突爆發以來，渥太華僅向以色列出口通信設備等「非致命」貨物。

這名政府官員補充說，加拿大自1月份以來就沒再向以色列出口過武器。

2024年2月19日，以色列外長卡茲（Israel Katz）在耶路撒冷的大屠殺紀念中心發表講話。（Reuters）

在肯定以色列自衛權的同時，加拿大總理杜魯多對以色列採取了愈來愈批評的立場，因為加沙平民死亡人數不斷增加。

加拿大議會星期一（18日）通過一項不具約束力的決議，呼籲國際社會努力實現以色列和巴勒斯坦之間的兩國解決方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

