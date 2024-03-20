23條｜反駁美英日歐　中國外交部批詆毀抹黑：強烈不滿和堅決反對

中國外交部3月20日表示，中方對個別國家和機構詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》表示強烈不滿和堅決反對。



香港立法會3月19日三讀通過《維護國家安全條例草案》後，美國、英國、日本、歐盟先後表態作出批評，中國外交部發言人林劍20日在例行記者會回應稱，香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，是進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，進一步築牢香港發展的安全根基，在新時代新征程「一國兩制」事業發展進程上具有重要的里程碑意義。

他指《維護國家安全條例》平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑑其他國家同類立法經驗，有利於特區更好統籌發展與安全，更好發揮香港的獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。

中國外交部發言人林劍2024年3月20日主持外交部例行記者會（X@MFA_China）

他又稱在高水平安全的保障下，中方對香港實現高質量發展和高水平開放充滿信心，對「一國兩制」行穩致遠和香港由治及興充滿信心。

他指中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，任何對維護《國家安全條例》的攻擊抹黑都絕不會得逞，都將注定以失敗而告終。

卡梅倫3月19日發聲明稱，新的法例將產生深遠影響，進一步損害香港的權利和自由，中國駐英國大使館20日則指，香港事務純屬中國內政，英方沒有資格說三道四。