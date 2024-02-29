23條立法｜英國外相促港府重新考慮提案　中國：暴露殖民思維

香港就《基本法》23條立法的公眾諮詢期2月28日結束，英國外相卡梅倫（David Cameron）28日發表聲明，稱立法提案未履行《中英聯合聲明》義務，敦促香港政府重新考慮提案。中國外交部29日批評英方粗暴干涉中國內政和香港事務，再次暴露殖民思維和「教師爺」心態。



中國外交部發言人毛寧29日回應指，英方再次暴露其根深蒂固的殖民思維和「教師爺」心態，中方對此堅決反對。

她指英方所謂關切和擔憂完全站不住腳，首先《中英聯合聲明》沒有賦予英方任何資格和權利干預香港事務，第二，23條立法的原則之一就是尊重和保障人權，依法保護香港居民根據香港基本法和相關國際公約適用於香港的有關規定享有的各項權利和自由。

她又指，第三是構成危害國家安全犯罪的行為與正常的商業往來以及經濟、文化、科技活動之間的界線是明確的，在港外國機構和人員的正常活動將依法受到保護。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她稱需要指出的是，英國去年實施的《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛，極易被濫用。她並指英方應當擺正心態，正視香港早已回歸中國的現實，停止干涉香港事務，同時反躬自省，不要搞「雙重標準」。

卡梅倫28日在聲明表示，香港必須確保國家安全立法符合國際標準，維護《中英聯合聲明》、《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會及文化權利國際公約》所規定的權利和自由，他指香港政府於1月30日公布的立法提案，並未履行這些義務。

他稱英方官員已私下向香港當局及透過公眾諮詢程序提出憂慮。