印尼總統大選最終結果　普拉博沃得票58%大比數勝出

印尼2月14日舉行總統選舉，當地選舉委員會3月20日公布最終點票結果：現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）取得58.2%選票，當選總統。



普拉博沃與前總統佐科維多多（Joko Widodo）的長子，吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）共同參選。選後點票期間兩人得票已大幅拋離對手，兩人早前已宣布勝選，

當地選舉委員會3月20日公布最終點票結果，普拉博沃與吉卜蘭取得58.2%選票，分別當選正副總統。兩名對手、雅加達特區前省長阿尼斯（Anies Baswedan），與中爪哇省前省長甘查爾（Ganjar Pranowo）得票分別只有24.9%及16.5%。

圖為普拉博沃（Prabowo Subianto）及其副手人選、印尼總統佐科維多多長子吉卜蘭2024年1月17日出席競選活動。（Reuters）

現年72歲的普拉博沃出生於印尼最有權勢的家庭之一，其祖父馬戈諾（Margono Djojohadikusumo）是印尼國家銀行（BNI）創辦人；父親蘇米托（Sumitro Djojohadikusumo）是著名經濟學家和政治家，曾在前總統蘇卡諾（Sukarno）和蘇哈托（Suharto）領導下擔任部長職位。

普拉博沃本人則是軍人出身，43歲時受拔擢為三星將領，曾擔任印尼陸軍精銳特種部隊司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。