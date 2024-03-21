中澳外長商定李強訪澳　分析：北京在美國大選前鞏固外交

中國外長王毅星期三（3月20日）與澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，雙方商定為中國總理李強年內訪澳展開準備。受訪學者分析，北京將在美國大選前鞏固外交佈局；而美國盟友考量到大選可能的不確定因素，也願意與北京修復關係。



王毅自3月17日起對新西蘭、澳洲進行正式訪問。此行是他七年來首次訪問澳洲，外界普遍認為，這是兩國關係暫時改善的最新跡象。

根據中國外交部網站文告，王毅星期三在坎培拉同黃英賢會談時提到，經過雙方共同努力，中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步得到恢復。

他說，雙方應在迄今雙邊關係良好勢頭的基礎上，以更加積極作為的姿態，共同構建更加成熟穩定、更加富有成果的全面戰略夥伴關係。

王毅也提到，中澳經濟高度互補，潛力巨大，正確的做法是努力做大共同利益的蛋糕，並為兩國企業投資運營提供良好營商環境。

他並強調，中方一直奉行獨立自主的和平外交政策，對澳政策一以貫之。獨立也應是澳方對外政策的重要原則。中澳關係的發展不針對第三方，也不應受第三方的影響或干擾。

在王毅出發前一個星期左右，中國宣布考慮取消對澳洲葡萄酒高達218%的貿易關稅，這是兩國自2020年關係陷入緊張後，至今仍實施的最後幾項重大制裁之一。

綜合路透社、法新社報道，王毅在會中說，中方將在本月底做出是否取消懲罰性關稅的最終決定。

黃英賢在會後記者會應詢時則進一步指出，澳洲也希望中國取消對牛肉和龍蝦的關稅。此外，他們還討論了國際鎳價波動等問題。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話。（中國外交部）

黃英賢更透露，雙方已商定為李強年內訪問澳洲展開準備。

另外，黃英賢也提到，她在會談期間提出澳洲政府對於包括新疆、西藏、香港人權、南中國海衝突、海上不安全行為，以及台海與區域和平穩定等課題的關切。

黃英賢更特別向王毅強調，澳洲人民對澳籍華裔作家楊恆均在中國被宣判死緩一案感到震驚。

王毅同日稍晚也會晤了澳洲總理阿爾巴尼斯，以及澳中議會小組成員等，並同澳洲工商、戰略等各界人士座談；星期四則將會見澳洲前總理基廷等人。

根據中方文告，王毅向阿爾巴尼斯強調，中澳關係既然已經回到正軌，明確了前進方向，就應堅定向前走，不猶豫、不彷徨、不開倒車，攜手開創兩國關係更加光明的未來。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受《聯合早報》採訪時分析，北京尋求修復中澳關係，既是為了減緩美日印澳四方安全對話（Quad）和澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的進程，也是為擺脫美國主導的中國技術去風險化，而另闢蹊徑。澳洲正是其中重要的一部份。

他認為，美國的盟友和夥伴對於美國今年底選舉後可能出現的政治轉變正感到不確定，因此也正在探索「避險和買保險」的途徑。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁受訪時也提到，北京自疫情過後便積極修復對外關係，假設特朗普上台打算脫離與盟友之間的合作，那北京已建立的關係便能派上用場；即便拜登連任，北京藉由鞏固雙邊外交，令西方聯盟顯得沒有想像中這麼穩固，便能獲得充足外交紅利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

