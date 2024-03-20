中澳籌備李強年內訪澳洲？　黃英賢晤王毅後這樣說

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話。黃英賢稱，澳洲和中國將為今年中國國務院總理李強的訪問做準備，有關會談內容涵蓋人權、關稅和地區安全。



王毅稱，中澳經濟高度互補，潛力巨大，正確的做法是努力做大共同利益的蛋糕，並為兩國企業投資運營提供良好營商環境。

根據新華社，王毅說，在雙方共同努力下，中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步得到恢復，希望這一良好互動的勢頭能夠繼續保持下去，雙方應在迄今雙邊關係良好勢頭基礎上，以更加積極作為的姿態，共同構建更加成熟穩定、更加富有成果的全面戰略夥伴關係。

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話.（Reuters）

王毅說，過去10年的跌宕起伏，既給中澳留下需要汲取的教訓，也積累值得珍惜的經驗，最根本的是堅持相互尊重。中方從不干涉澳方內政，尊重澳方選擇的制度和道路。同樣在中國的主權、尊嚴和正當關切上，希望澳方也能繼續恪守建交以來作出的承諾，予以尊重和妥善處理。

王毅又指，中方一直奉行獨立自主的和平外交政策，獨立也應是澳方對外政策的重要原則，中澳關係的發展不針對第三方，也不應受第三方的影響或干擾。