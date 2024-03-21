中國海警局：菲律賓34人非法登鐵線礁　中方人員依法查證處置

中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月21日，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並查證處置。



發言人指，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這有着充分的歷史和法理依據。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

他又指菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行爲宣言》，破壞南海和平穩定，中方堅決反對，「我們敦促菲方立即停止侵權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

近來中國與菲律賓屢因南海問題爆發爭拗，中國外交部2023年12月曾表示，一段時間以來，菲律賓頻繁派員登臨鐵線礁等中國南沙無人島礁，派艦機衝闖中國南沙島礁及黃巖島鄰近海空域，嚴重侵犯中國主權、危害中方安全，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神，嚴重影響南海和平穩定，中方已就此向菲方提出近百次嚴正交涉，並提交抗議照會。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）3月19日則表示，中國在南海的主權聲索對菲律賓構成的威脅與日俱增，而菲政府在爭議水域只是捍衛主權，無意「戳熊」（poking the bear），激怒中方引發爭端。