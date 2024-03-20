布林肯批華挑釁　中國駐菲律賓大使館：南海緊張局勢非中方挑起

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月19日批評中國在南海問題上的挑釁行為後，中國駐菲律賓使館3月20日表示，近段時間南海緊張局勢不是中方挑起的，責任不在中方。



中國駐菲律賓使館20日稱，面對侵權挑釁，中方不得不採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益，美國務卿布林肯（Antony Blinken）有關言論罔顧事實，無端指責中方在南海正當合法活動，再次以所謂《美菲共同防禦條約》義務威脅中方，中方對此堅決反對。

使館指，南海航行自由不存在任何問題，美方口口聲聲維護南海航行自由，實際是想保障美國軍艦橫行自由，美軍艦機不遠萬里到中國家門口耀武揚威、挑釁滋事，是地地道道的霸權活動，威脅南海和平穩定的不是別人，恰恰就是美方。

圖為2023年10月22日，一艘菲律賓船隻在南海爭議海域遭中國海警船攔截。（Reuters）

中方指，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國間的涉海問題，近期南海局勢緊張，跟美方對菲方的慫恿支持和撐腰打氣是分不開的，美方也承認了自己拉幫結夥，糾集少數國家給予菲方口頭支持，《美菲共同防禦條約》是冷戰產物，美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益。

使館也說，中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊，中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

布林肯19日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會面時批評中國在南海問題上的挑釁行為，並重申對菲律賓堅定不移的同盟關係。

布林肯表示，將與菲方站在一起，恪守雙方共同防禦條約下的承諾，適用範圍包括菲方海岸防衛隊船隻。