彭博社：俄中與胡塞武裝就兩國船隻安全通過紅海達成協議

彭博社（Bloomberg）3月21日引述消息人士報道，中國、俄羅斯就紅海航運問題與也門胡塞武裝達成協議。



報道指，據數名了解也門胡塞武裝討論情況的人士透露，也門胡塞武裝已告訴中國和俄羅斯，他們的船隻可以穿越紅海和亞丁灣而不會受到攻擊。

報道談到胡塞武裝早前已發出信號，指不會以中俄的財產為目標，並說過目標是與以色列、美國及英國有關的船隻，但胡塞武裝似乎有時會錯誤辨認某些船隻，中俄可能要求這組織提供更強的保證。

2024年1月29日武裝胡塞武裝追隨者在也門薩那舉行的遊行中乘坐一輛貨車，聲援加沙地帶的巴勒斯坦人，並支持胡塞武裝襲擊紅海和亞丁灣的船隻。（Reuters）

據消息人士主張，作為交換，兩國可能會向胡塞武裝提供政治支持，例如是在聯合國安理會上。報道談到目前不清楚這種支持會如何呈現，但它可能包括阻止更多針對胡塞武裝的決議。

中國政府、俄羅斯政府及胡塞武裝暫未有回應。

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在以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭爆發後，也門胡塞武裝多次在紅海、亞丁灣一帶攻擊商船，以示對西方支援以色列的不滿。

英國貨輪「魯比馬爾」號（Rubymar）2月遭攻擊後沉沒，船員撤離。

胡塞武裝3月初攻擊懸掛巴巴多斯（Barbados）國旗的希臘貨船True Confidence號，英國駐也門大使館其後稱，至少兩名船員死亡。