紅海局勢｜胡塞武裝稱攻擊行動已擴大至印度洋南部海域

也門胡塞武裝組織領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）發表講話表示，胡塞武裝對「與以色列相關」船隻的打擊範圍，已擴大至到印度洋南部海域。



綜合新華社和路透社報道，胡塞3月14日晚在胡塞武裝組織控制的馬西拉電視台發表講話，胡塞武裝正試圖阻止與以色列關聯的船隻從印度洋南部繞行非洲南部的好望角。

自2023年11月以來，胡塞武裝頻頻襲擊紅海和亞丁灣的船隻，近期情況惡化，上星期的一次襲擊首次造成船上人員傷亡。當時，在亞丁灣行駛的貨船真正信心號（True Confidence），遭也門胡塞武裝的導彈擊中，3名船員死亡。

圖為2024年3月6日，貨船真正信心號在紅海被擊中冒煙，事件共造成3名船員死亡。（Reuters）

美軍11日、即回教齋戒月首日，對胡塞控制的地區發動6次襲擊，摧毀一艘水下無人船和18枚反艦導彈。同日上午，胡塞武裝從也門的控制區，向懸掛利比裏亞國旗的商船皮諾基奧號（Pinocchio）發射兩枚反艦彈道導彈，但沒有擊中船隻。

美國中央司令部表示，這些武器對區內的商船和美國海軍船艦構成直接威脅，美軍因此採取行動以維護航行自由，讓美軍和國際船隻能夠在更安全的國際水域航行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

