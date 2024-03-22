全球首屆核能峰會召開　35國承諾增建核電廠

包括中英美法及沙特阿拉伯等35國代表，3月21日在比利時布魯塞爾參與全球首屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。此外與會領袖發表聲明，承諾興建更多新的核電廠。



國際原子能機構（IAEA）在比利時布魯塞爾舉辦首屆全球核能峰會。IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，這是全球第一場不只商界參與，而是涵蓋各界的國際核能峰會。他呼籲全球一起行動，使核能用途更好、更正確。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟內部對核能有不同意見，核能科技在潔淨能源轉型上扮演重要角色。在歐盟執委會的規劃中，有核能的協助，再生能源可望在2050年前成為歐盟電力的主角。目前歐盟境內約22%的電力來自核能，相較1990年代佔比三分之一顯著下滑。

歐洲核電大國法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，需要提升核電產能、確保供應鏈安全。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）亦表示，俄烏戰爭突顯出歐盟能源脆弱性，能源轉型不能只靠太陽能和風力。

圖為2024年3月21日，中國國務院副總理張國清（中）在布魯塞爾出席首屆全球核能峰會，與比利時首相德克羅（左）與IAEA總幹事格羅西（右）合照。（Reuters）

中國國務院副總理張國清以國家主席習近平特別代表身份出席。他表示，為達成2060年實現碳中和目標，核電是中國電力體系的重要選項。

在全球須要急切制炭排放下的今天，核能成為最高效率的過渡品。但礙於核廢料處理及意外風險，並非各國都對發展核能態度積極。在會場外，反對使用核能的民眾舉行示威，。