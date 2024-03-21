核聚變產業會議華盛頓舉行　主辦擔憂美國投資不足落後中國

核聚變被認為是取代化石能源的最佳答案，但目前距離技術實用化仍有很長遠的路。歐美及中國均在研究如何使用核聚變，美國核能產業領袖們促請美國政府加大投資力度，避免落後於中國。



核聚變產業協會（FIA）在3月20日一連兩日在華盛頓舉行會議活動，尋求吸引更多的研究資金。會議將有來自美國、英國、德國和日本等國家約350名企業人員及科學家參與，較往年約100人多。

路透社引述協會行政總裁霍蘭（Andrew Holland）表示，很多人擔心核聚變領域將重蹈太陽能行業的覆轍，太陽能技術大部份在美國發明，製造卻被中國主導。

圖為2018年11月，中國合肥市的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置。（中國科學院合肥物質科學研究院 ）

霍蘭表示：「很明顯，中國有意實現相同的目標，無論是在供應鏈還是開發方面，現在是美國應對這一挑戰的時候了。」

根據FIA 2023年7月的一份報告，全球私人企業已籌集超過60億美元的資金，但該報告未有計算流向中國核聚變領域的資金，因為這些資金很難追蹤。

總統拜登（Joe Biden）3月簽署的一項資金法案中，為2024年的核聚變科學研究提供7.9億美元的資金，低於支持者表示所需的10億美元以上。美國能源部副部長圖爾克（David Turk）在會議上表示：「如果沒有來自政府和私營部門的資金，我們將無法達到目標。」

核聚變技術是一種全新技術，與傳統核能使用的核裂變不同，核聚變利用兩個輕原子聚變成一個更密集的原子，釋出大量能量。由於過程不會產生長期放射性廢料，亦不會造成空氣污染，被視為是取代化石能源的最佳答案。