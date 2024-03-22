李輝：俄烏各持己見分歧巨大　同信對話解決危機

中國政府歐亞事務特別代表李輝3月22日在北京舉行吹風會，就烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交，向駐華使節和中外媒體記者介紹有關情況。



李輝3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交。

他22日稱，俄烏堅持己見，意見分歧巨大，但雙方都相信這場危機將透過和平談判得到解決。

他指俄方也發表其對和談的看法，並重申了就這場危機舉行認真對話的意願和立場。

2024年3月9日，中國政府歐亞事務特別代表李輝同德國外交部國務秘書巴格爾舉行會談。從圖片明顯可以看出，接待李輝的德方外交官只有兩人，而李輝一行人員眾多。（中國外交部）

李輝說，俄方讚賞中方新一輪穿梭外交所做努力。

他說，烏克蘭方面也高度重視他此次訪問。他稱雖然逗留烏克蘭的時間有限，但中烏雙方充分利用它。此外烏方表示重視對華雙邊關係，願促進貿易和人文交流。李輝說，烏克蘭方面明確反駁有關中烏保持距離的「虛假說法」

李輝談及俄烏和平峰議時稱，中國希望看到俄羅斯和烏克蘭都承認、平等參與的國際和平會議。他稱想強調的是，中方提出這些建議的唯一目的是確保會議成功並取得成果。

他說今後中國將在促成俄烏和談繼續發揮獨特作用，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧。他說中方張開雙臂接受任何有利於緩和局勢和談判的事情。

俄烏戰爭：2024 年2 月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）成功連任後說，俄羅斯需考慮與誰討論烏克蘭和平的可能性，暗示烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不是他的和談人選。

烏克蘭總統澤連斯基3月8日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在土耳其伊斯坦堡會面後稱，俄羅斯不會獲邀參加在瑞士舉行的首場和平峰會。

有分析認為，和2023年5月李輝進行第一輪穿梭外交不同的是，此次訪問李輝在烏俄兩國受到的待遇都不高。中國不是各方看好的可以調停事態的關鍵一方，是因為中國在過去一兩年面對各方呼籲並沒有做出更多實質性的行動。這並不意味着中國放棄參與斡旋。這背後是中國冷靜觀察，試圖在關鍵時刻發揮關鍵角色。