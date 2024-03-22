越南政府高層地震　分析師意見不一：公關災難但經濟潛力不變

越南國會星期四（3月21日）召開特別會議，正式批准國家主席武文賞的請辭，並宣佈由國家副主席武氏映春出任國家代主席，直至國會選出新國家主席。觀察人士指出，一年多內有兩名國家主席因違紀涉貪下台，凸顯了執政的越南共產黨內部權力鬥爭激烈，以及政治充滿不確定因素。



新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS–Yusof Ishak Institute）越南研究計劃訪問學者阮克江指出，最新的這場政治地震，對經常以擁有強大及穩定的政治來吸引外國投資的越南來說，不是一個好的跡象。

全球風險管控顧問公司化險集團（Control Risks）的越南分析師阮琳也認為，這場政治動盪對越南而言是一場「公關災難」，會威脅越南政治穩定的良好聲譽。

不過，也有分析員認為，越南是全球供應鏈轉移的主要受惠國，越南政府意識到維持及促進整體經濟發展是長期優先事項，因此，當前的政局變化不會影響投資者對越南長期經濟潛力的看法。

亞洲前沿資本有限公司（Asia Frontier Capital Ltd）駐香港基金經理德賽說：「此事並沒有改變我對越南經濟的積極看法，因為越南政府意識到出口、製造業和整體經濟發展是長期優先事項，因此我不認為這類政治變化會動搖現狀。」

越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）辭職後，越南國會常務委員會3月21日發布通知，宣布由國家副主席武氏映春出任國家代主席。圖為武氏映春。（網上圖片）

上任僅一年的武文賞星期三（20日）遞交辭呈，獲得越共中央委員會批准，成為歷來任期最短的國家主席。他的辭職據知和越南近期大力打貪有關。越南政府當天在一份聲明中說，武文賞違反了黨規，但沒有提到武文賞具體的違規行為。

武文賞原本的任期到2026年。他據稱與越共中央總書記阮富仲關係密切，被視為是阮富仲的接班人。在越南黨政結構中，國家主席僅次於越共中央總書記。隨着武文賞自請下台，下一任接班人是誰備受矚目，而第二次因國家主席辭職而出任代主席的武氏映春會否「順理成章」被扶正，引起各方議論。

現年53歲的武氏映春曾在去年1月，越南前國家主席阮春福被爆出於冠病疫情期間有違規和不當行為而辭職後，暫代國家主席職，直到同年3月武文賞上台。

不過有分析認為，武氏映春不是越共中央政治局委員，獲選為國家主席的可能性不高。但如果黨內各派系無法達成共識，她可能成為折衷人選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

