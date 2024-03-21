武文賞辭任越南國家主席：阮富仲接班人計劃的第三次失敗

越南共產黨第十三屆中央委員會3月20日召開會議，同意武文賞辭去越共中央政治局委員和國家主席職務。3月21日，越南第十五屆國會舉行第六次特別會議，通過有關免去武文賞國家主席職務並終止其第十五屆國會代表資格的決議。越南政府的聲明表示，武文賞違反了黨規，他的這些「缺點對公眾輿論產生了負面影響，影響了黨、國家和他個人的聲譽」。

武文賞是近年來第二位辭職的越南國家主席，2023年1月阮春福因對包括兩名副總理和三名部長在內的許多官員的違法行為負有最終責任而辭職。從阮春福到武文賞，輿論紛紛驚呼越南的政治改革動了真刀真槍，反腐敗沒有禁區。

而在筆者看來，武文賞辭職背後是越共總書記阮富仲培養接班人的第三次失敗。

越共中央總書記阮富仲已經是越共黨內的阮核心。（Reuters）

阮富仲的使命

越南「四駕馬車」的政治架構，是在胡志明較為開明民主的領導風格下形成的。但是革新開放近四十年來，這樣鬆散的政治構架出現了問題。黨對國家的領導不能得到有效的貫徹，在阮晉勇任總理時越南黨內還一度出現了要求總理來兼任總書記的改革呼聲，顯示過分膨脹的政府權力已經開始出現了企圖侵蝕黨權的趨勢。整體而言，越南的主要政治任務是加強黨的領導，一邊革新開放發展經濟，一邊穩定政治局勢鞏固越共對國家的領導權。在這樣的背景下，阮富仲2011年、2016年、2021年三次當選越共總書記。

革新開放後，越共總書記能夠連任是相當少的，在阮富仲之前，只有杜梅和農德孟獲得了連任。杜梅的連任發生於20世紀90年代中期，當時蘇聯解體後越南處於政治經濟危機之中，杜梅在這種背景下連任有穩定局勢的作用。農德孟在革新開放後對經濟社會發展立下了汗馬功勞，因此得以連任。阮富仲從2011年到現在一直在位，已經成為越共歷史上繼胡志明、長征和黎筍之後任期最長的最高領導人。阮富仲能夠三次連任總書記的背後實際上是越南國家政治進入非常時期的象徵。

南北政治全面失衡下的鬥爭

阮富仲在反腐敗和政治體制改革方面做了很多，最核心的是加強黨權。2016年越共十二大，年齡比阮富仲小的張晉創和阮晉勇退休，而阮富仲實現連任，這是他的第一個勝利。但2016年越共十二大上，阮春福當選總理，陳大光當選國家主席，前者曾是阮晉勇提拔起來的副總理，後者曾是公安部部長，都和阮晉勇有着相當密切的政治交集。2018年4月初，越南公安部遭遇自成立後的最大力度改組，削弱了陳大光黨內權力及其對公安部的掌控。也就是說在陳大光2018年病逝之前，他已經被斷了「左膀右臂」。

阮春福2023年1月被迫辭職。（Reuters）

2021年越共十三大，阮春福由總理轉任國家主席，顯示了其強大的政治能量。同時作為平衡，新上任的總理范明政是北方派系人。2023年1月阮春福受下屬牽連辭職，之後2023年3月上任的武文賞，是阮富仲的自己人。武文賞也是越共黨內的哲學家和理論家，擔任過越共中央書記處常務書記。

以往越南「四駕馬車」的政治安排基本上延續了南北政治平衡默契，2021年越共十三大後，總書記阮富仲、總理范明政和國會主席王廷惠均為北方人，原本國家主席阮春福來自南方，是高層的一個僅有制衡。但是阮春福辭職武文賞上任後，基本上代表了高層四駕馬車全部由阮富仲親信或者北方派佔據，高層政治已經全面失去平衡。

武文賞此次辭職與其說是被反腐，不如說是高層政治鬥爭的一個犧牲品。現年53歲的武文賞曾經是最年輕的越共中央政治局委員，最年輕的中央書記處書記，最年輕的國家主席。年輕的武文賞擔任國家主席一職後，如無意外，未來將有十多年佔據越共決策核心的政治生涯，這樣的國家主席擺明了就是接班人 。

越南南北政治平衡的傳統，不會就這樣輕易就能被阮富仲改寫。阮富仲作為越共黨內的核心暫無法被撼動，但資歷尚淺的武文賞，升得有多快，下得就會有多快。

阮富仲接班人計劃的第三次失敗

阮富仲生於1944年，現年79歲，他不可能無限期連任。早在2016年阮富仲第一次尋求連任時他就有一個明顯的接班人——丁世兄。

2016年10月20日，時任政治局常委、中央書記處書記劉雲山在北京同時任越共中央政治局委員、中央書記處常務書記丁世兄舉行會談。 （新華社）

2016年越共十二大，在政治局委員產生後，時任越共書記處常務書記兼中央宣教部部長、越共中央理論委員會主席的丁世兄與「四駕馬車」一起集體亮相，首次以「五核心」的形式出現。丁世兄曾經留學蘇聯，和阮富仲一樣是黨內的理論家。當時輿論普遍認為阮富仲連任是為了給丁世兄扶上馬送一程。但是2017年8月，丁世兄身體健康出現狀況，開始長期休假治病。阮富仲的扶植接班人計劃第一次失敗。

丁世兄之後，接替成為越共中央書記處常務書記的陳國旺成為阮富仲力推的第二個接班人。但2021年的越共十三大上，即使越共政治局為陳國旺啟動了年齡特殊例外程序，陳國旺也沒有得到中央委員會足夠的支持票，最終不得不退休。

武文賞接替陳國旺出任越共書記處常務書記後並沒有成為備受矚目的接班人，在2021年越共十三大上，他沒有獲得像2016年丁世兄一樣成為和「四駕馬車」一起站在主席台集體亮相的殊榮。但就是這樣一個資歷尚淺、尚需歷練的黨務工作者2023年被提拔為了國家主席。現如今武文賞辭職，沒能經受住政治鬥爭考驗，被拉下馬的色彩非常濃厚。