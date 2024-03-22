烏克蘭撤下「國際戰爭贊助商」網頁　路透社：受到中法奧等國壓力

當地時間21日，路透社引述兩名知情人士消息稱，烏克蘭政府可能將在未來幾天內從網上撤下所謂的「國際戰爭贊助商」名單。這兩人聲稱，烏方此舉是受到了來自中國、法國、奧地利和匈牙利等方面的壓力。



《基輔獨立報》等媒體指出，多國代表在周二（19日）召開的聯合會議上對名單普遍表達不滿和擔憂。

2022年2月俄烏衝突爆發，烏克蘭政府於同年夏天推出了這份所謂「國際戰爭贊助商」名單，一些國際企業在衝突後仍在俄羅斯開展業務、向俄政府納稅等行為，會被烏方視作「支持俄羅斯經濟」而被列入名單。這份名單由烏當局單方面制定，沒有法律效力，兩年不到的時間裏其規模不斷擴大。

俄烏戰爭：2024 年2 月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

根據烏國家預防腐敗局公布在「戰爭與制裁」（War and Sanctions）網站上的最新訊息，名單目前包括全球範圍內的50家公司和278名個人。

其中，中國有14家公司被列入其中，是「上榜」公司最多的國家，其次是美國、法國和德國，分別為9家、4家和4家。

去年12月21日，中國外交部發言人汪文斌曾在例行記者會上就中企被列入該名單做出回應。其表示，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊，站在正義一邊。中方堅決反對烏方有關機構將中方企業列入相關名單，要求烏方立即糾正錯誤，消除負面影響。

本文獲觀察者網授權轉載

