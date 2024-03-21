歐盟擬充公部份俄羅斯凍結資產利潤　為烏克蘭購買武器

撰文：聯合早報
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歐盟委員會3月20日提議，每年將俄羅斯央行在歐洲被凍結的資產所產生的利潤轉移25億至30億歐元給烏克蘭。

路透社報道，90%的利潤將通過歐洲和平基金為烏克蘭購買武器，其餘的用於恢復和重建，基輔每年可獲得的確切金額將取決於全球利率。

除了這些利潤，烏克蘭每年還將收到比利時政府對這些利潤徵收的25%的稅。到2024年，預計金額將達到17億歐元，在這當中，15億歐元將在2024年支付。根據計算，2024年俄羅斯在歐盟凍結的資產對烏克蘭的財政貢獻總額將達到40億至45億歐元。

圖為2024年3月20日，烏克蘭總理施米哈爾在布魯塞爾出席與歐盟的會議。（Reuters）

一旦歐盟委員會的提案獲得歐盟各國政府的批准，利潤將每年分兩次撥給烏克蘭，第一筆款項將於7月發放。

俄羅斯資產由歐盟中央證券託管機構持有，該機構將保留3%的營運費用，並暫時保留10%的利潤，作為防止俄羅斯採取法律行動的保障。

委員會說，如果需要，暫時保留的金額可能會增加。戰後，除非用於支付莫斯科的法律索賠，否則所有資金都將轉交給烏克蘭。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，俄羅斯要對自己造成的巨大損失負責。

目前，歐盟提案並未設想沒收俄羅斯全部資產，而只是使用其產生的利潤。

烏克蘭總理施米哈爾（Denys Shmyhal）在布魯塞爾的新聞發布會上表示，烏克蘭堅持要求全面沒收或以其他方式使用所有凍結資產。歐洲和世界需要一個有效的先例，讓侵略者為其在烏克蘭造成的破壞付出沉重代價。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日回應：「歐洲人很清楚這些決定可能對他們的經濟、他們的形象以及他們作為可靠擔保者的聲譽造成的損害。他們將在未來幾十年內成為起訴目標。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）亦表示，莫斯科一定會對這種「直接盜匪和盜竊」的行為作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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