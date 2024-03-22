菲律賓34人非法登鐵線礁後　中國2艘軍艦南海軍演

中國海警局3月21日稱，菲律賓34名人員當天無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並查證處置。



央視22日稱，近日，海軍兩棲船塢登陸艦五指山艦、長白山艦組成艦艇編隊，奔赴南海某海域開展多課目、高強度實戰化訓練，錘鍊提升官兵協同處置的應對能力；在連續多天的海上實戰化訓練中，從難從嚴設置課目，構設實戰背景，先後進行了實彈射擊、營救落水人員、綜合防禦等科目訓練。

近來中國與菲律賓屢因南海問題爆發爭拗，中國外交部2023年12月曾表示，一段時間以來，菲律賓頻繁派員登臨鐵線礁等中國南沙無人島礁，派艦機衝闖中國南沙島礁及黃巖島鄰近海空域，嚴重侵犯中國主權、危害中方安全，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神，嚴重影響南海和平穩定，中方已就此向菲方提出近百次嚴正交涉，並提交抗議照會。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）3月19日則表示，中國在南海的主權聲索對菲律賓構成的威脅與日俱增，而菲政府在爭議水域只是捍衛主權，無意「戳熊」（poking the bear），激怒中方引發爭端。