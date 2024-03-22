美國加沙停火決議案未獲安理會通過　中國：美方在停火上左閃右避

聯合國安理會3月22日就美國提出的加沙地帶停火決議草案進行表決，惟草案未獲通過。俄羅斯與中國投票否決。這將令以色列在容許人道物資進入加沙方面，承受更大壓力。



美國3月22日將向聯合國安全理事會提交一項決議草案，呼籲立即在加沙地帶停火，以及以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）達成人質交換協議。

表決中11票讚成，圭亞那1票棄權，俄羅斯、中國和本屆安理會成員中唯一阿拉伯國家阿爾及利亞共3票反對，決議草案未獲通過。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）稱對俄中否決表示失望。

2024年3月1日，加沙衛生官員說，在輪候領取物資與食物時因以色列炮火受傷的巴勒斯坦人，正躺在希法醫院的病床上。（Reuters）

這是美國首次在安理會呼籲交戰各方在加沙停火，也標誌着華府對以色列的立場進一步變得強硬。在以巴開戰初期，美國反對使用停火一詞，並在聯合國安理會否決包括要求立即停火的措施。

路透社取閱得到最新版本決議草案後報道，美國稱，加沙地帶「立即和持續停火」約6週，將保護平民並允許各方向加沙地帶運送人道救援物資。針對由美國、埃及、卡塔爾居中斡旋的停火談判，決議稱「明確支持持續進行的國際外交努力，以確保停火並釋放所有剩餘人質」。

美國駐聯合國代表團發言人埃文斯（Nate Evans）21日說，15個安理會成員國於當當地時間22日上午，對這份與安理會成員「進行多輪磋商」後商定的決議文本進行投票。

安理會要通過一項決議需至少9票，而且5個常任理事國包括美國、法國、英國、俄羅斯、中國沒動用否決權。

值得留意的是，是次表決發生在美國對以色列在加沙的行動愈趨批判，以及美國務卿布林肯（Antony Blinken）22日抵達特拉維夫、與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面之際。

內塔尼亞胡向布林肯表示，以軍將進入拉法（Rafah），希望得到美國的支持，但如有必要，以色列將獨自行動。

拉法是加沙走廊（Gaza Strip）最南部與埃及接壤的城市，也是以色列軍隊在加沙軍事行動的最後一個目標。

2024年2月29日，在加沙地帶南部拉法，因以軍襲擊而逃離家園的巴勒斯坦人在拉法搭建帳篷避難。拉法與埃及邊境接壤。（Reuters）

中國常駐聯合國代表張軍在表決後就中方投票立場和有關考慮進行了說明。中方表示，美國在2月20日否決安理會成員關於立即停火的壓倒性共識後，提出了自己的決議草案。過去一個月裏，草案幾經修改，包含了一些回應國際社會有關切的要素，但在最核心的停火問題上，始終回避躲閃。

張軍表示，最後的案文仍然含糊其詞，沒有要求立即停火，甚至沒有給出短期內實現停火的答案。這顯然偏離了安理會成員已有共識，同國際社會的期待存在巨大落差。立即停火是拯救生命、擴大人道準入、防止更大衝突的基本前提。美方草案反而爲停火設置前提，這無異於爲繼續殺戮開了綠燈，是不可接受。