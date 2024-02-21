美國再度否決安理會要求加沙停火決議　白宮：危及敏感協議談判

聯合國安理會2月20日表決由阿爾及利亞起草、要求加沙暫時停火的決議案，但美國再次否決議案，指會危及目前正由多國斡旋、目標促成以色到與哈馬斯暫時停火及釋放人質的協議談判。美國白宮事後亦稱，未能支持聯合國安理會的決議，是由於將使目前的敏感談判陷入危機。



15個安理會成員中有13個投票贊成，英國棄權。 這是自去年10月7日以巴爆發新一輪衝突以來，第三度因美國投反對票，令安理會有關以巴衝突的決議案被否決。

聯合國安理會2月20日表決由阿爾及利亞起草、呼籲加沙暫時停火的決議案，但美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）再度投反對票否決議案。（Reuters）

美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在表決前重申，該議案或危目前的敏感談判，稱安理會現在採取的任何行動，都應該對正在進行的談判提供助益，而不是產生負面影響。

她表示，在沒有達成要求哈馬斯釋放人質的協議前，要求立即無條件停火不會帶來持久和平，相反可能會延長哈馬斯和以色列之間的戰爭。

以巴衝突：2024年2月20日，以色列和哈馬斯之間的衝突持續，加沙南部拉法（Rafah）有大量流離失所的巴勒斯坦平民。（Reuters）

美國另提草案促釋放人質換停火

阿爾及利亞起草的決議，並未將停火與釋放人質掛鈎，內容要求立即實現人道主義停火，並立即無條件釋放所有人質。英國駐聯合國代表吳百納（Barbara Janet Woodward）表示，該議案單靠呼籲無法實現停火目標。

路透社報道，美國已提出另一項替代性決議草案，支持在釋放所有人質的基礎上盡快在加沙實行臨時停火，並呼籲消除運送人道主義物資的所有限制，同時反對以色列對拉法發動大規模地面進攻。美國認為，內容有助創造條件，以實現持久停止敵對行動。

以巴衝突：2024年2月20日，從加沙南部的拉法（Rafah）可以看到汗尤尼斯（Khan Younis）於戰火中竄起濃煙。 （Reuters）

兩項決議因美國一票反對被否決

聯合國安理會去年10月16日就俄羅斯起草、關於加沙人道問題的決議草案進行表決，因美國、英國、法國等國投反對票，決議草案未獲通過。18日安理會再表決巴西提出的決議，草案要求相關方暫時停火，以便對加沙地帶進行人道主義援助，但因美國一票反對而否決。中國常駐聯合國代表張軍在表決後發言表示，中方對決議草案未獲通過表示震驚和失望。

去年12月8日，聯合國安理會開會，就阿聯酋提出要求以色列和哈馬斯「立即人道主義停火」的決議案表決，再因美國一票反對令議案遭否決。巴勒斯坦自治政府翌日批評，這讓美國成為以色列進行「種族滅絕、種族清洗和戰爭罪行」的「同謀」。