荷蘭首相呂特下周訪華　ASML在華售後服務或成重點

知情人士透露，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）將與中國國家主席習近平在下周商討荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）是否能繼續為中國客戶提供售後服務。



路透社星期五（3月22日）引述知情人士報道上述消息。

報道引述荷蘭政府聲明稱，首相呂特將於3月26日至27日訪華，其行程將包括商討雙邊和經貿問題，以及中東局勢等議題。

荷蘭政府聲明說，除習近平之外，呂特還將在訪華期間，與中國總理李強會面。荷蘭貿易部長范呂文（Geoffrey van Leeuwen）將隨行，並與中國商務部長王文濤會面。他們將商討經濟合作機會，以及公平競爭環境和平等市場准入的重要性。

據報道，為限制中國獲得先進技術製造晶片，美國政府要求荷蘭和日本等國不要出售先進晶片製造設備。

阿斯麥說，從今年1月1日起，他們將不會獲得荷蘭政府批出出口許可證，允許他們向中國出售先進光刻機。

阿斯麥單在去年就向中國賣出超過60億歐元的光刻機，目前尚不清楚阿斯麥能為已賣給中國客戶的多少光刻機提供售後服務。

根據荷蘭和美國政府的出口限制措施，阿斯麥遲早必須為已賣給中國的光刻機申請出口許可證。如果許可證無法獲批或被撤銷，阿斯麥設備將在幾周內無法運作，這對包括中國最大晶片製造商中芯國際等客戶來說，是潛在的災難。

阿斯麥星期五拒絕回應路透社置評請求。阿斯麥本周較早前電郵回復詢問時說，直至今年12月31日為止，公司獲批出口許可證，為大部分中國客戶提供售後服務，之後則要每年更新許可證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

