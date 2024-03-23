菲律實軍方指中國海警船用水炮攻擊菲運補船

菲律賓軍方指責中國海警船3月23日上午在南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）鄰近海域，阻擋並用水炮攻擊菲律賓運補船。



菲律賓軍方說，最近數月也發生類似對峙情況，中國船隻向菲律賓船隻發射水炮，並與菲律賓船隻相撞。

菲軍方發布的影片，內容是一艘白色船隻不斷地向與它並肩航行的另一艘船隻發射水炮。菲軍方發布的另一段影片顯示，一艘有「中國海警」標記的船隻橫越另一艘灰色船隻、被確認為菲律賓運補船Unaizah May 4的船首。

菲軍方稱，影片在16日上午拍攝，當時菲律賓運補船Unaizah May 4正往阿雲津礁方向航行。菲軍方在聲明中說，運補船在上午約8時52分被中國海警船持續用水炮攻擊後，受到嚴重損壞，但未形容損壞的情況，或是否有人員傷亡。

中國海警23日通報，對駛入仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制措施。中國海警局指菲運補船不顧勸阻警告和航路管制、強行沖闖侵入，中國海警處置合理合法、專業規範。

中菲兩國就南海問題爭議持續，23日，中國海警局新聞發言人甘羽表示，中方正告菲方，玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待。

甘羽表示，菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出2艘海警船、1艘運補船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法「坐灘」軍艦實施非正常運補，運送建築材料，借機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。

他指，現場菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行衝闖侵入。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。中方正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。