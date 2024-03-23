中菲南海緊張加劇　內地智庫：美軍挺力　但不會有代理人戰爭

南海局勢緊張，尤其近期中國與菲律賓在黃岩島、仁愛礁（暗沙）、鐵線礁等地的爭端不斷，美軍也持續有所作為，但是內地南海問題專家強調，南海局勢雖然會越來越動盪，但不至於有軍事衝突，有「代理人」但無「代理人戰爭」。



內地知名地緣政治智庫「南海戰略態勢感知」22日在北京郵電大學會議中心舉辦「2023年美軍南海活動不完全報告」發布會，揭露美軍2023年在南海活動的不完全紀錄，這次是該智庫第六次發布年度報告。

圖為2024年2月8日，一艘中國海警船在南海地區航行，與菲律賓海岸警衛隊船隻相當接近。照片由菲律賓海岸警衛隊提供。(Reuters)

「南海戰略態勢感知計劃」主任、北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，美軍去年在南海、台海周遭動作，主要包含有三個航母打擊群六次進入南海活動、大型偵察機空中抵近偵查約一千架次，美艦六次穿越台灣海峽等。美軍的活動基本上是全年沒有空窗期。

對於菲律賓與中國的爭端，胡波指出，美國提供菲律賓外交、情報等支持，沒有要「下場」，僅是利用菲律賓地理位置推進印太戰略，也不希望事情搞大。

菲律賓2024年3月5日表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞。（X@jaytaryela）

就菲律賓改變現狀之處，胡波提到已涉及仁愛暗沙、黃岩島、鐵線礁、牛軛礁等，他直言菲律賓「不會停」，很多人認為責任在美國，但他認為更大的問題是菲律賓本屆政府的盤算身上。

胡波認為，南海形勢會變得越來越動盪，但應該不至於發生武裝衝突，美國對北京軍事政策首要目的是威攝，次要才是打贏與中國的軍事衝突。