莫斯科恐襲｜美國：ISIS需負全責

美國表明，ISIS對俄羅斯音樂廳恐襲案負有全部責任，烏克蘭方面沒有參與。



莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳星期五（3月22日）發生特大恐怖襲擊，當局稱已有133人遇難，今日俄羅斯媒體集團（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）則在社媒發文稱，恐襲已造成143人死亡。極端組織ISIS後來聲稱干案，但俄當局認為烏克蘭有參與這宗事件。

路透社報道，美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）星期六（23日）在一份聲明中說，美國政府本月初與俄羅斯共享了關於莫斯科襲擊計劃的信息，並且在3月7日向在俄美國公民發出了公開警告。

聲明強調：「ISIS對此次襲擊負有全部責任（sole responsibility）。烏克蘭方面沒有任何參與。」

ISIS星期六在Telegram發佈了一段據稱是「克洛庫斯市政廳」音樂廳遭襲的片段。據路透社報道，這段視頻時長為1分31秒，畫面顯示一名槍手進入音樂廳時，向幾人開火的特寫鏡頭。

白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）同天在另一份聲明中譴責莫斯科音樂廳恐襲事件，並表明ISIS是「共同的恐怖主義敵人」。

「美國強烈譴責在莫斯科發生的令人髮指的恐怖襲擊……ISIS是一個（各國）共同的恐怖主義敵人，它在每個地方都必須被消滅。」

襲擊事件發生後不久，ISIS便宣稱干案。美國官員當時稱，他們相信該組織對此事負責的說法是可信的。

俄指烏克蘭是幕後黑手

不過，莫斯科當局認為烏克蘭是幕後黑手。總統普京（Vladimir Putin）在電視講話中說，有跡象顯示這些行兇者試圖逃入烏克蘭，烏方「安排了一個窗口讓他們跨境」，但他沒有提出證據來支持此說法。

烏克蘭方面早前已否認參與該事件。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在星期六晚間的視頻講話中說：「很明顯，普京和其他暴徒只是想把責任推給別人。他們的招數都是一樣的。我們以前就見識過了，在摧毀建築、槍擊和爆炸這些事件中，他們總是歸咎給其他人。」

澤連斯基還說，普京應該讓自己的人在國內打擊恐怖主義，而不是讓他們入侵烏克蘭。

他也說：「昨天，事情發生時，懦弱的普京並沒有向他的俄羅斯同胞發表講話，而是沉默了整整24小時，思考如何將此事同烏克蘭聯繫起來。這完全是可以預料的。」

這宗恐襲是自2004年俄羅斯聯邦北奧塞梯發生別斯蘭人質危機（Beslan Marks Siege）以來，俄羅斯遭遇的最嚴重襲擊之一。悲劇發生後，中國國家主席習近平就襲擊事件造成重大人員傷亡向普京致慰問電。

另據朝鮮官媒朝中社報道，朝鮮領導人金正恩也已於星期六向普京致慰問電，並表示沒有甚麼能為針對人類生命「令人髮指的恐怖主義」開脫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

