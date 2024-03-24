莫斯科恐襲｜被指烏克蘭可能涉事　澤連斯基：普京只會歸咎他人

俄羅斯莫斯科近郊的市政音樂廳遭受恐襲，造成大量傷亡。普京（Vladimir Putin）示意可能是烏克蘭在背後唆使，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯正在尋找轉嫁責任的方式，將恐襲歸咎他人。



澤連斯基在3月23日晚間的講話中，批評普京稱烏克蘭可能涉案：「很明顯，普京和其他暴徒只是在試圖推卸責任。他們的手段總是一樣的。我們以前都見識過，他們總是找別人來負責。」

普京早些時候表示，襲擊有11人被捕，其中包括4名槍手。普京聲稱他們試圖隱藏起來，向烏克蘭方向移動，初步數據顯示，烏克蘭一方為他們準備方法越過國境線。

澤連斯基表示，普京應該動用自己的人民去打擊國內的恐怖主義，而不是侵略烏克蘭：「他們把數十萬自己的恐怖分子帶到了烏克蘭土地上來對抗我們，卻不關心自己國家內發生的事情。」

俄羅斯莫斯科近郊，克拉斯諾戈爾斯市的克洛庫斯市政音樂廳在22日遭受恐襲，造成最少133人死亡，145人受傷。極端伊斯蘭組織ISIS已在事後認責。