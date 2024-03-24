凱特拍片公布患癌　英媒：一字一句由她親自撰稿　錄影片為穩民心

英國王室的儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）3月22日透過影片公布患癌消息，據英媒24日報道，影片內凱特宣讀的內容皆由她親自撰寫，而非由王室職員為她安排，凱特也是提倡拍攝影片的人，而不是僅通過文字聲明公布，她認為此舉更能讓公眾安心。



據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述一位親近凱特的朋友表示，凱特親自決定自己要說的講稿內容，並且很快就完成，希望能平息來自各方的八卦消息及對她健康的猜測，「都是她，每一個字都是她寫的，很快（內容）就組成起來了。」

消息人士指「她覺得她必須這麼做，因為她的身份。更重要的是她知道自己是個公眾人物，背負更廣泛的領導責任。」

根據消息人士所指，凱特也提倡透過影片來透露患癌消息，而不是書面聲明，因她感到要以令人放心的方式去傳達此震驚消息。

《星期日泰晤士報》23日另引述消息人士講述，凱特與丈夫威廉（Prince William）及孩子一家人也會在復活節「閉關」，待在位於英格蘭諾福克（Norfolk）的安默堡（Anmer Hall），該處是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前贈送給威廉與凱特的第二府邸。

2023年12月25日，威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），以及兩人的幾名子女，一同出席王室聖誕節儀式。凱特對上一次出現在公眾場合，就是這一天了。（Reuters）

報道指，凱特一家不會出席國王查理斯三世（King Charles III）下週有份參與的復活節彌撒。

一位匿名的王室幕僚向傳媒指，威廉王子只想在此艱難時間保護妻兒，「他們這家人想在復活節假期離開一下，作為一個五口之家聚在一起，與世隔絕，然後繼續前行。」

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