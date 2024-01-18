英國王室｜英媒細數儲妃凱特健康史　童年動手術額頭側留7cm疤痕

英國王儲威廉（Prince William）的妻子、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）按計劃於1月16日接受腹部手術，需留院10至14天，並預料至復活節後才會恢復履行公職。據英媒17日指，此並非這位英國儲妃的健康情況首次受到關注，她2011年曾被拍到額頭左側留有長約7厘米的疤痕，引起不少猜測。



《每日郵報》指，2011年凱特在倫敦克拉倫斯宮（Clarence House）首次單人出席王室活動時，王室發布的相片中，隱約可見凱特額頭左側有長約3寸（約7.6厘米）的疤痕，引起傳媒注意。

英國王室後來證實凱特小時候動過手術，稱疤痕與一場童年手術有關，又指屬於私人事務不便公開詳情。

英媒引述接近王室的消息人士指，那是一場「相當嚴重」的手術。但當時也有醫生主張，該疤痕不大可能是與腫瘤有關的手術造成，認為可能與移除胎記有關。

報道也談到凱特的健康史，包括她2012年首次懷孕時，因嚴重孕吐問題要住院3天，這個問題同樣發生在她第2次與第3次懷孕時。

凱特後來在2020年透露，她會透過冥想、深呼吸來幫助控制症狀。

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