中國商務部長再晤美企高層　包括AMD蘇姿丰與埃克森美孚伍德倫

據中國商務部3月24日指，商務部部長王文濤24日再晤多名大型美企高層，包括美國半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰與埃克森美孚行政總裁伍德倫（Darren Woods）。



商務部網站指，王文濤與蘇姿丰就中美經貿關係、AMD在華發展等議題展開交流。

王文濤談到希望美方與中方共同努力，為企業提供清晰的安全邊界和穩定的預期，又指中國堅持以科技創新推動產業創新，正在加快發展新質生產力，這將為包括美資企業在內的各國企業來華發展提供更多機遇和支持。

蘇姿丰表示，中國是AMD公司全球戰略的重點之一，公司將繼續加大對華投入，攜手本地合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。

王文濤在會見伍德倫時則強調，綠色低碳轉型是全球共識，更是中國高質量發展的新領域新賽道，中方將大力推進新型能源體系建設，拓展新能源領域國際合作，又指中國開放的大門只會愈開愈大，希望埃克森美孚公司抓住機遇，繼續紮根中國並實現更好發展，「我們將不斷優化營商環境，提供服務保障。」

伍德倫表示中國是埃克森美孚公司的重要戰略市場，願繼續深耕中國市場，助力中國能源石化產業高質量發展。

王文濤之前在3月23日也會見訪華的美國高通（Qualcomm）總裁兼首席執行官安蒙（Cristiano Amon），雙方討論中美經貿關係、高通公司在華發展等議題。