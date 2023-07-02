Nvidia壟斷AI不再？業界評測指AMD有望迎頭趕上

據人工智慧（AI）平台業者MosaicML的最新評測報告，AMD的AI晶片目前的效能約是Nvidia產品的80%，未來有望迎頭趕上。



Nvidia目前支配了絕大部分的AI晶片市場，在AI繪圖、ChatGPT等的AI服務席捲科技產業。AI熱潮刺激Nvidia市值衝破1萬億美元，也使其晶片產品供不應求，科技業界正找尋替代產品。

MosaicML因此對Nvidia的最大對手，同正製造AI晶片的AMD感興趣，檢視了AMD的MI250和Nvidia的A100，發現這兩款晶片雖是兩家大廠當前旗艦晶片的上一代，但需求仍相當火熱。

MosaicML指出，MI250能達到A100的八成效能，主因是AMD在2022年底發布了軟體更新，以及Meta Platforms支援開發的新版開源軟體PyTorch在2023年3月發表，讓AMD的晶片可以投入現時流行的AI的訓練。

MosaicML技術長湯漢林（Hanlin Tang）指出，AMD如按目前進度進行軟體更新，未來可望讓MI250的效能與A100平起平坐：「就多數使用AI學習的業者來說，軟體是最大障礙，而AMD的強項就是軟體層面。」他補充說，MosaicML這次的研究並未收受AMD的資助。

MosaicML表示，這項研究是為了證明，除了Nvidia晶片以外，還有其他選擇。

AMD在聲明中表示，這項研究結果「讓我們的支持開放、易於執行的軟體生態系統策略更具說服力。」