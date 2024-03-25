俄烏戰爭｜波蘭：俄羅斯導彈入侵領空　外交部將要求解釋

身為北約（NATO）成員的波蘭3月24日指責，俄羅斯導彈入侵領空。波蘭軍方公布，俄軍當日凌晨向烏克蘭發射共57枚導彈和無人機，攻擊基輔及靠近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）地區，其中一枚巡航導彈侵犯波蘭領空，進入波蘭範圍約兩公里。波蘭外交部表示，將要求俄方就此事提出解釋。



波蘭軍方指出，在當地凌晨4點23分，軍用雷達系統發現，一導彈飛越盧布林（Lublin）小鎮Oserdow上空約39秒。導彈速度高達每小時近800公里，距離地面高度約400米。

波蘭外交部發聲明呼籲，俄羅斯應停止透過空襲對烏克蘭居民和領土進行恐怖襲擊，結束戰爭並解決該國的內部問題。波蘭外交部副部長Andrzej Szejna稱，外交部打算就事件傳召俄羅斯大使。

波蘭國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭起，波蘭已啟動所有防空及空軍系統。若有任何跡象顯示導彈攻擊目標位於波蘭領土，將會即時被擊落。

俄羅斯上一次侵犯波蘭領空為去年12月29日。波蘭軍方當時表示，「一個不明飛行物」從烏克蘭領土進入其領空，後來波蘭最高軍官表示，「所有跡象」均顯示為俄羅斯導彈。