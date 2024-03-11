波蘭外長：北約士兵已駐紮烏克蘭

撰文：外部來稿(國際)
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綜合俄新社和塔斯社當地時間3月10日報道，波蘭外長西科爾斯基（Radek Sikorski）在紀念波蘭加入北約25周年的一場會議中表示，一些北約國家已經向烏克蘭派遣了軍隊。

他表示，「北約士兵已經駐紮在烏克蘭，我衷心感謝這些國家的代表，他們願意承擔這一風險」。但西科爾斯基並沒有具體說明哪些國家派遣了軍隊。

此前報道顯示，西科爾斯基當地時間3月8日在波蘭國會上發表講話稱，他很讚賞法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的提議，北約部隊出現在烏克蘭並非是「不可想像」的。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，波蘭需要修建一座大型機場來調遣北約部隊。

但同一天，波蘭國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）表示，波蘭不會出兵烏克蘭。

圖為2024年2月26日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮援烏峰會結束後出席新聞發布會。（Reuters）

2月底，20多個歐洲國家的領導人在法國首都巴黎就支持烏克蘭舉行會議。馬克龍當時表示，西方國家代表討論了向烏克蘭派遣軍隊的議題，但沒有達成共識「但是考慮到實時變化的戰況，我們不排除任何可能性」。

而報道顯示，多數與會國代表均表示不打算出兵烏克蘭。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在評論馬克龍的言論時強調，如果北約派兵烏克蘭，俄羅斯與北約的直接衝突將不可避免。他補充說，北約國家必須意識到這一點，並「問問自己，這是否符合自己的利益，最重要的是，是否符合自己國家公民的利益」。

本文獲「觀察者網」授權轉載

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